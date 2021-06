Skvěle! Mladé naděje kanoistiky si z ME vezou čtyři medaile

Čtyři medaile vytěžili čeští rychlostní kanoisté z dnešních finálových jízd na mistrovství Evropy do 23 let a juniorů. Ve třiadvacítkách získali kanoista Petr Fuksa i deblkajak Tomáš Sobíšek, Jakub Brabec stříbro na kilometrové trati. Bronz přidali ve stejné disciplíně junioři Lukáš Hrábek a Václav Termer, třetí dojela také Anežka Paloudová mezi kajakářkami v kategorii do 23 let.