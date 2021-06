Do Tokia vyrazí jako první. Jenže místo vesnice skončí na samotce

Jako první z českých sportovců vyrazí v pondělí do Tokia, a tak vodní slalomáři Jiří Prskavec s Kateřinou Minařík Kudějovou také jako první převzali kolekci olympijského oblečení.

„Všechno sedí, jen u kalhot jsem si musel vzít dámskou velikost. Nějak jsem zhubl a menší už neměli,“ culil se 172 centimetrů měřící kajakář. „Oblečení z různých akcí, které už nepoužívám, pak dávám třeba do klokánků dětem. To je výhoda, že jim sedí,“ vtipkoval Prskavec, než si z pražské Chuchle odnesl tašku plnou olympijské kolekce.

„Moc na vybalovaní a prohlížení nejsem, ale manželka to bude chtít vidět, takže večer přijde módní přehlídka,“ tušil bronzový medailista z olympijského Ria. „To já si ráda zkouším věci a fotím se před zrcadlem. Ale možná si to nechám do Tokia, tam bude času dost,“ tuší bývalá mistryně světa Minařík Kudějová.

Vodní slalomáři Kateřina Minařík Kudějová a Jiří Prskavec v olympijské kolekci.

Vlastimil Vacek, Právo

Po příletu do Tokia totiž slalomáři zamíří do hotelu zhruba 20 minut od závodiště a absolvují jediný tréninkový kemp. Původně plánované tři vzaly kvůli pandemii koronaviru za své. I teď budou závodníci a doprovod pod velmi přísným dohledem v samostatných pokojích.

„Budeme denně testováni, na hotelu tam nesmíme mít žádný kontakt, u trati se můžeme potkávat v rámci týmu, kde budeme mít společný stan. A na trati se samozřejmě potkáme všichni,“ vypočítává Prskavec.

„Moc mi nedává smysl, že budeme celý den sami na pokojích a pak si společně vlezeme do autobusu,“ podivuje se jeho tréninková parťačka a psychicky se připravuje na dlouhé hodiny o samotě.

„Jako malá jsem si ráda zalezla do pokoje a hrála si, teď už jsem zvyklá na lidi. Snad bude fungovat internet a budeme koukat na filmy. Vezmu si knížky nebo se budu učit angličtinu,“ naplánovala si Minařík Kudějová.