Prskavce nadchl koncert basketbalistů. Na olympiádě budu podměrečnej, ví

Jen pár hodin poté, co si čeští basketbalisté v kanadské Victorii vybojovali olympijské letenky, už z pražského Letiště Václava Havla vyráželi první čeští sportovci do Tokia. Silná skupina vodních slalomářů ve složení Jiří Prskavec, Kateřina Minařík Kudějová a Lukáš Rohan zamířila do Japonska přes Amsterdam, kanoistika Tereza Fišerová poletí v úterý.

Prskavcovi ranní vstávání zpříjemnila zpráva o postupové senzaci basketbalistů. „Jsem nadšený, strašně jsem jim to přál. Už na mistrovství světa byli blízko, bylo vidět, jak ten tým šlape,“ nadšeně popisoval úřadující mistr světa na kajaku.

„Moc se těším, až tam ty dvoumetrový kluky uvidím. Budu se zase cítit podměrečnej,“ vtipkoval Prskavec, jenž měří o 35 centimetrů méně než pivot Ondřej Balvín.

Lukáš Rohan, Kateřina Minařík Kudějová a Jiří Prskavec v hale Letiště Václava Havla.

Kateřina Šulová, ČTK

Do startů olympijských her 23. července zbývá ještě relativně dost času, ale pro slalomáře je brzký odlet do Japonska nezbytný. V Tokiu proběhne jediný předolympijský kemp, poslední šance si nastudovat trat, kde se pojede o olympijské medaile. Ta by navíc měla po kritice závodníků projít změnou.

„Předtím byla proměnlivá a nefér,“ připomíná Prskavec. „Jenže vůbec nevíme, jaké změny tam proběhly, uvidíme ve čtvrtek, kdy kemp začíná. Osobně nic výrazného nečekám,“ říká Rohan. Zatím si Češi slalomové centrum Kasai vyzkoušeli jen před necelými dvěma lety, další poznávání znemožnila koronavirové pandemie.

Ta výrazně ovlivní i samotný přípravný kemp. Sportovci budou v karanténě v hotelu, odkud budou smět jen na sportoviště. Jiné setkávání je zapovězeno až do přesunu do vesnice. A tak na osamocených pokojích čekají slalomáře dlouhé večery.

Lukáš Rohan, Kateřina Minařík Kudějová a Jiří Prskavec v hale Letiště Václava Havla.

Kateřina Šulová, ČTK

„Teď jsem trávil víc času s dětmi a moc toho nenaspal, tak první tři dny plánuju zásadní odpočinek,“ smál se Prskavec, tatínek synů Jiřího a Marka. „Pak si přečtu knížku, pustím film, večer budeme po trénincích unaveni, ono to uteče,“ věří.

Jeho tréninková parťačka Minařík Kudějová má z dlouhé chvíle větší obavy, knížek si přibalila dost. „Abych nekoukala jen do počítače. I jednu anglickou jsem si vzala, na kterou se chystám už delší dobu,“ popisovala před odletem.

O „zábavu“ se sportovcům postarají i četné testy na koronavirus, které budou probíhat po celou dobu pobytu. „Vstupní kritéria jsou tak přísná, že by se tam vir nemusel objevit. Četl jsem, že 80 procent účastníků her bude očkovaných. Samozřejmě se musíme chránit, lidský kontakt nebude takový jako v Riu,“ tuší Prskavec.

I tak bude čekání na výsledky provázet stres. „Největší přijde po posledním testu před závodem. Budeme vědět, že když projdeme, druhý den závodíme, a když ne, jedeme zelenou sanitkou do karantény. V hlavě to bude, i když všechno budeme poctivě dodržovat,“ ví Prskavec.

Mírné obavy budou mít slalomáři už při shledání se svými loděmi v Tokiu. „Bylo docela složité je do Tokia dostat, jak z celého světa letíme na stejný den,“ říká Minařík Kudějová. Proto realizační tým letěl na třikrát do Amsterdamu, kde se všichni i s loděmi setkají a společně poletí do Tokia.

„Doufám, že je nijak nepoškodí a budou s nimi zacházet šetrně, když tam uvidí olympijskou vlaječku,“ doufá Prskavec. „Kdyžtak by se dala ještě sehnat nová, ale byl by to samozřejmě problém, když jsme na své zvyklí,“ věří Minařík Kudějová, že ve čtvrtek už se ve své lodi projede po olympijské trati.