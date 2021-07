Ve finále MS veslařů do 23 let v Račicích jsou zatím tři české posádky

Na mistrovství světa veslařů do 23 let v Račicích se zatím probojovaly do finále tři české posádky. V bojích o medaile se představí čtyřka s kormidelnicí Zavadilová, Lázničková, Chourová, Hartmanová a kormidelnice Matoušová, párová čtyřka Pašková, Solařová, Pospíšilová a Štěpánková a osmiveslice mužů. Další lodě budou o finále usilovat v sobotu.