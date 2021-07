Mladí vodní slalomáři získali na MS čtyři medaile v extrémním slalomu

Čeští vodní slalomáři získali na závěr mistrovství světa juniorů a závodníků do 23 let další čtyři medaile v extrémním slalomu. Pro druhé stříbro si v Tacenu dojel kajakář Martin Rudorfer mezi juniory. V kategorii do 23 let získala stříbro Martina Satková a bronz přidala Antonie Galušková. Mezi juniorkami brala bronz Tereza Kneblová.