Seemanovou čeká premiéra v prestižní plavecké soutěži ISL. Jsem nadšená, hlásí z Neapole

Je to tady! Současná česká plavecká jednička Barbora Seemanová jde ve čtvrtek do akce v dalším ročníku profesionální týmové soutěže ISL, který se koná v italské Neapoli. České hvězdě otevřel brány do prestižního klání titul mistryně Evropy i další skvělé výkony. Seemanová nastoupí do ISL jako členka maďarského týmu Iron. Jeho kapitánkou je hvězdná Katinka Hosszúová, která si mladou Češku vybrala do sestavy jako nováčka v draftu.

„Moc si to všechno v ISL lize užívám. Je to pro mě něco jiného, je tu třicet lidí, se kterými trénuji, bavím se s nimi a musím s nimi fungovat. Je to pro mě skvělé. Jsem ráda za ten tým, který mám, protože jsme všichni moc v pohodě. Náramně jsme si sedli, což je vždycky moc důležité," svěřila se před čtvrtečním startem v tiskové zprávě pro média Seemanová. „Bavíme se skvěle. To je vždycky důležitý, když musíte podávat nějaké výkony, aby byla sranda," smála se.

V týmu je sice nováčkem, ale podle všeho do něj bez nejmenších problémů zapadla. „Seznámili jsme se, představili a všechno je v pohodě. Vážím si toho, že mě vzali do týmu," prohlásila Seemanová. Možná jí při vstupu pomohl i fakt, že nebyla sama v roli nováčka. „O to bylo všechno snazší," doplnila s tím, že si užívá i netradiční přípravu se skupinou pod vedením jiných trenérů. „Zkouším si něco nového, tak jsem zvědavá, jak to bude plavat," neskrývala očekávání. „Zatím jsem ale ze všeho nadšená."

Plavkyně Barbora Seemanová se zlatou medailí z ME 2021 v Budapešti.

Vlastimil Vacek, Právo

Pochvaluje si i to, že se v novém týmu baví všichni, nikdo nezůstává stranou. „Stane se, že jedna parta jde třeba na zmrzlinu a jindy jde druhá, ale není to tak, že by se tvořily nějaké skupinky," upozornila nadšeně. Největší dojem na českou rekordmanku udělal právě fakt, že i největší osobnosti v týmu se baví v pohodě s každým. „Nikdy jsem si ani nemyslela, že bych se s nimi mohla bavit a jsou moc v pohodě. To mě mile překvapilo, jak jsou skvělí a otevření," doplnila.

V Neapoli bude s týmem bojovat o úspěch v ISL celý měsíc. Program bude nesmírně pestrý. „Máme čtyři utkání po dvou dnech. Poplavu od stovky po čtyřstovku," potvrzuje Seemanová, že tým bude chtít potenciál Češky využít v maximální možné míře. Už dříve počítala, že se objeví na distancích 50, 100 a 200 metrů. „Asi vynecháváme padesátku, ale ještě to není jisté na všechny mače," okomentovala neapolský závodní program. „Na tenhle první díl mě čeká sto, dvě stě, čtyři sta metrů kraul plus všechny štafety, ty máme v plánu tři. Je toho přede mnou docela hodně," dodala natěšeně.