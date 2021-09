Svatba? Nový byt? Český medailista z Tokia má teď jinou prioritu

Do čtyřkajaku jste usedl po třech letech, jaký to byl návrat?

Je to úplně jiná motivace. Kdybychom se s Pepou po olympiádě dohodli, že na deblu pojedeme i na mistrovství světa a zase najeli na stejný tréninkový režim, bylo by to náročnější. Teď je situace jiná, já mám hromadné posádky moc rád, což mě motivovalo k rozhodnutí ještě v sezoně pokračovat.

Společenské akce po návratu tedy musely ustoupit tréninku?

Nejnáročnější byl první týden, kdy nějaké akce byly, ale manažer nám to dobře domlouval, abych stihl dva tréninky. Navíc jsem ještě žil z té olympijské euforie, tak mě to ani neunavovalo, a hlavu jsem si nastavoval, že ještě budu závodit a chci se připravit na sto procent, jinak by mi to ani nedávalo smysl.

Zobrazit příspěvek na Instagramu Příspěvek sdílený R A D E K Š L O U F (@radekslouf)

Kolik jste toho s Danielem Havlem, Jakubem Špicarem a Janem Vorlem najezdili?

Vrátil jsem se z Tokia v neděli, hned další víkend byly společné testy, týden jsme strávili v Praze individuálně a pak už jsme byli na soustředění v Račicích, společných tréninků bylo dost, neměli jsme žádné výpadky. První varianta byla, že jsem seděl ve třetí díře, od druhého tréninku už sedím vzadu a funguje to tak.

Už jste se čtyřkajakem získal světový bronz v Račicích 2017. Na co si troufáte teď?

Tréninky ukazovaly, že to je solidní, s měřenými pětistovkami jsme byli spokojeni. Z olympijských posádek odpadli Němci a Španělé (zlatí a stříbrní), ale tyhle státy mají takovou základnu, že jsou nebezpeční i s béčkovými sestavami. Můžeme soupeřit s každým, když podáme perfektní výkon. Když ne, je tam klidně osm posádek, které nás můžou porazit. Ale věřím, že to může dopadnout hezky jako před lety v Račicích.

Pojedete s naprasklým pádlem, s nímž jste získal bronz v Tokiu?

Mám nové, už v Tokiu jsem na tréninku měl své rezervní. I když jsem se toho bál, hned jak jsem vzal nové pádlo do ruky, necítil jsem v nich rozdíl. Na čtyřkajaku mám pak pádlo s většími listy, jak je voda rychlá, abych byl efektivní. A pádlo z Tokia mám zatím doma, buď si ho dám na zeď a vyvěsím si na něj medaile, nebo ho dám do plzeňského oddílu.

Zobrazit příspěvek na Instagramu Příspěvek sdílený R A D E K Š L O U F (@radekslouf)

Po sezoně vás čeká i svatba s přítelkyní Lucií, stíháte se podílet na přípravách?

Snažím se pomáhat, ale já nejsem moc na vymýšlení. Tak vždycky partnerce říkám: Když to vymyslíš, já to obvolám, nebo tam zajedu. Do toho řešíme nový byt, ale poslední týden už jsem říkal, že se potřebuju soustředit na závody. Teď to řeší sama a až se vrátím, budu zase pomáhat.