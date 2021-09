Odveta za Tokio? Chytil jsem druhý dech, můžu předjet každého, věří Fuksa

Fuksa je kanoistice oddaný, miluje závodění, a tak ho ani nenapadlo, že by šampionát vynechal. Do lodi zasedl hned druhý den po návratu z Japonska.

„Samozřejmě nějaký čas trvalo, než jsem si po olympiádě nastavil v hlavě, že trénuju na tak velký závod, jako je mistrovství světa. Ale pak jsem se do toho rychle dostal a trénink už byl dobrý,“ pochvaloval si pátý muž olympijského finále na 1000 m.

Na odlet do Kodaně dorazil s pozměněnou image, s brýlemi a delšími vlasy. A doufá, že jiný než v Tokiu bude i výsledek. „Žádnou únavu necítím, naopak jsem chytil druhý dech,“ hlásí.

Přípravu si zpestřil exhibičním Supercupem v americké Oklahomě. „Skvělý zážitek. Závodili jsme za tmy pod umělým osvětlením, takže člověku přijde, že jede rychle. Navíc tam byla výborná atmosféra, Američané byli přátelští,“ líčil.

A se soupeři přišla řeč i na mistrovství světa v Kodani. „Bronzový Moldavec Tarnovschi i čtvrtý Francouz Bart hlásili, že pojedou, stejně tak Němec Scheibner. Jen u zlatého Brazilce Quieroze jsem viděl na Instagramu, že už se válí na pláži, ten tam určitě nebude,“ pousmál se.

S bratrem se rozdělili

Motivace na revanš bude mít i tak dost. „Mám z nich samozřejmě respekt, ale stojím si za tím, že dokážu předjet každého. Tak se budu snažit svá slova potvrdit,“ plánuje.

Při své závodní premiéře v Kodani pojede obvyklou kombinaci disciplín, 500 a 1000 metrů na singlu. Deblkanoe, na níž jel s bratrem Petrem na olympiádě, do Kodaně nevyrazila. Jednak proto, že lodě se z Tokia ještě nevrátily, ale především kvůli tomu, že mladší ze sourozeneckého dua závodil na světovém šampionátu do 23 let.

„Je v té kategorii poslední rok, tak jsme se domluvili, že pojede mistrovství Evropy i světa, kde měl velkou šanci na medaili. A získal je ve všech čtyřech závodech, což je pro něj zase velký nakopávač. Takže myslím, že jsme udělali dobře, že se soustředíme na singly, a pak se zase vrhneme na debl,“ plánuje Martin Fuksa.