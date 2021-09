Antošová se po olympijském zklamání soustředí na MS v Račicích

Veslařka Lenka Antošová se po zklamání z olympijských her v Tokiu vrátila k tréninku a společně s parťačkou na dvojskifu Kristýnou Fleissnerovou se chtějí dobře připravit na mistrovství světa, které se v příštím roce uskuteční v Račicích. V domácím prostředí by si rády oživily vzpomínky na vydařený evropský šampionát v roce 2017, kdy v domácích podmínkách získaly zlaté medaile.

"Vždy, když si na to vzpomenu, narýsuje se mi úsměv na tváři, protože to byl hrozně hezký zážitek a atmosféra byla nezapomenutelná. Říkala jsem si, že by bylo hezké to ještě zažít," řekla Antošová ČTK a deníku Sport na pražských Primátorkách, kde v neděli potřetí v kariéře ovládla závod skifařek.

Tradiční závod na Vltavě ji před dvěma týdny přiměl vrátit se do tréninku po olympiádě v Tokiu. V Japonsku chtěla se svou dlouholetou parťačkou zabojovat o účast v A finále, ale nakonec obsadily až 10. místo.

"Olympiádu jsem si moc nehodnotila. Byla jsem z toho trošku zklamaná, i když poslední závod se nám poměrně vydařil. Jen škoda závěru. Do té doby jsem byla zklamaná. Neberu to ale jako tragédii ani velký úspěch, prostě desáté místo," konstatovala devětadvacetiletá veslařka, která se pod pěti kruhy představila potřetí v kariéře. V roce 2016 byly s Fleissnerovou také desáté, o čtyři roky dříve dojely se starší sestrou Jitkou sedmé.

Hlavní motivací do další přípravy se pro Antošovou stalo domácí MS v příští sezoně. "Řekly jsme si s Kristýnou, že to tak bude," pousmála se Antošová. "Na Evropě se mi líbilo, že fanoušci byli skoro stoprocentně naši. Bylo to unikátní. Doufám, že dorazí do Račic i příští rok a nebudou žádná omezení, aby mohli vytvořit skvělou atmosféru jako 2017," přála si veslařka pražské Slavie.

Přestože si Antošová před lety původně myslela, že závod ve známém prostředí bude problém, opak byl pravdou. "Říkala jsem si, aby nebylo spíše na škodu to, že to tam známe. Bylo to pro mě moc domácké prostředí a říkala jsem si, že možná bude těžké navodit závodní náladu, ale nakonec to bylo skvělé. Nevím, zda je to výhoda, že jsme doma, ale asi jo," uvažovala Antošová. Za velkou výhodu považuje, že čeští veslaři mohou bydlet přímo v areálu račického kanálu.