České kanoistky jsou mistryněmi světa v závodech hlídek

Kanoistky zvítězily s náskokem 1,57 sekundy před Španělskem, i když si na poslední brance pokazily do té doby čistou jízdu čtyřmi trestnými sekundami. Navázaly na společné zlato z evropského šampionátu do 23 let ve slovinském Solkanu, které získaly před měsícem. "Bylo to skvělé. Vlastně jsme zopakovaly skvělou jízdu ze Solkanu a jsem strašně moc šťastná, že to vyšlo na zlato," radovala se Fišerová.

Z českých stříbrných týmů měli ke zlatu blíže kanoisté Lukáš Rohan, Václav Chaloupka a Vojtěch Heger, které navzdory čisté jízdě dělilo 69 setin od rychlých Francouzů. Ti triumfovali i se dvěma trestnými sekundami.

Vládly Britky

Kajakářky Kateřina Minařík Kudějová, Antonie Galušková a Lucie Nesnídalová nestačily na suverénní Britky, které vyhrály zhruba o pět a půl sekundy a k evropskému titulu přidaly i světový. Češky na evropský bronz, k němuž místo Nesnídalové přispěla Veronika Vojtová, navázaly světovým stříbrem.

"Jsem na nás pyšná, že jsme se sladily velmi rychle a vyšlo to," radovala se nejzkušenější členka týmu Minařík Kudějová. Její parťačky medailově zahájily svou premiéru na seniorském mistrovství světa. "Pro mě i pro Lucku je to první mistrovství světa. To, že nám klapla placka hned napoprvé, je úplně neuvěřitelné," řekla Galušková.

Kajakářům se nedařilo

Naopak poprvé od roku 2013 skončili na mistrovství světa pod stupni vítězů v závodech hlídek čeští kajakáři. Doplatili na kolizi u deváté branky mezi olympijským šampionem Jiřím Prskavcem a vítězem Světového poháru Vítem Přindišem. V jejím důsledku se musel Prskavec vracet do desáté branky a do cíle nakonec dojížděl jako třetí ještě za Vavřincem Hradilkem. Na vítězné Francouze ztratili Češi pět sekund, od bronzových Slovinců je dělilo 1,8 sekundy.

Vývoj na trati české reprezentanty překvapil. "Vůbec jsme nepočítali s tím, že by se na té devítce mohlo stát, že by tam Vítek byl moc brzo. Já jsem normálně celkem v klidu začal vyjíždět a najednou vidím, že to Vítek už nestíhá ubrzdit a ta srážka byla nevyhnutelná. Myslím, že bych to i stihl dojet, ale bohužel jsme se srazili i pádly ve vzduchu a tím mně vypadl záběr a nedojel jsem do té desítky. Pak jsem se tam vracel a dojížděl jsem to ze třetího místa. Mrzí mě to, ale musím si to s Vítkem říct. Ta chyba byla samozřejmě i na mé straně, že jsem Vítka nevnímal," líčil Prskavec.

Ve čtvrtek čekají v areálu Čunovo všechny vodní slalomáře kvalifikační jízdy.