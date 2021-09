Přindiš a Kudějová s Galuškovou postoupili na MS v extrémním slalomu

Vít Přindiš a Kateřina Kudějová s Antonií Galuškovou postoupili na mistrovství světa do nedělních vyřazovacích jízd v extrémním slalomu. Počet postupujících z jedné země byl v zájmu pestrosti účastníků velmi omezený. Mezi muži v Bratislavě uspěla jen jedna loď za stát, mezi ženami to mohly být vzhledem k menšímu počtu účastnic až dvě.

Přindiš potvrdil roli úřadujícího mistra Evropy a celkového vítěze Světového poháru v disciplíně, která bude za tři roky v Paříži olympijská. Kvalifikační sólovou jízdu vyhrál, když se jako jediný dostal pod 55 sekund.

Před startem byl Přindiš nervózní, když viděl výkon svého tréninkového parťáka Vavřince Hradilka, který musel překonat. "Věděl jsem, že ten čas byl hodně rychlý, takže jsem potřeboval jet opravdu dobrou jízdu. Povedlo se mi to a jsem za to hrozně rád," řekl novinářům.

Někdejšímu světovému šampionovi Hradilkovi nestačilo k postupu ani 11. místo, na Přindiše ztratil bezmála sekundu. Místo něj a dalších kajakářů ze silných zemí se kvalifikovali například reprezentanti Keni, Rumunska nebo Singapuru. "Ten postupový klíč je blbost, protože to zabíjí tu kvalitu toho závodu," poznamenal Přindiš. Alespoň první vyřazovací kolo by ale díky tomu měl mít jednodušší.

Pětadvacátou příčku obsadil při své premiéře v této disciplíně Jiří Prskavec. "Z těch tří jízd, co jsem tu jel, tak byla nejlepší, s výkonem jsem opravdu spokojený. Jen možná pod mostem jsem mohl líp naskočit nebo objet ten váleček, říkal jsem si, že to zkrátím, co to půjde, a zrovna se mi to zvedlo. Ale podal jsem fakt maximum a víc v rukách prostě nebylo," komentoval svůj výkon.

V ženské kvalifikaci postoupila Minařík Kudějová ze 14. a Galušková z 21. místa. Kvalifikační jízda se nevydařila Martině Satkové, která nedávno vyhrála závod Světového poháru v Seu d'Urguell. O postup ji připravilo především zaváhání v brance těsně po povinném eskymáckém obratu. Dnes měla navíc velmi nabitý program, protože dopoledne v areálu Čunovo úspěšně absolvovala kvalifikace kanoistek a kajakářek ve sjezdu na divoké vodě.

"Vyrůstala jsem v Brně jako obojživelnice, byl to jeden z mých cílů se účastnit na šampionátu slalomu i sprintu. Nechtěla jsem si nechat ujít tu příležitost. Nevím, jestli se mi to ještě někdy podaří, protože konkurence ve sjezdu roste. Ve slalomu doufám, že se mi povede být i další roky v reprezentaci. Hrozně mě to baví, užívám si to tady ty závody," vysvětlovala Satková, která ve slalomu reprezentuje na kanoi.