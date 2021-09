Ledecká na vodě? Česká reprezentantka udivuje svojí univerzálností

Třeba v pátek: ráno sedla do sjezdového kajaku a vyhrála kvalifikaci. Pak sáhla po sjezdové kanoi a i na ní si zajistila postup. Po obědě přesedlala do plastového kajaku, aby absolvovala kvalifikaci extrémního slalomu, kde jí postup unikl. A to ji ještě o víkendu čekají medailové boje i mezi kanoistkami ve slalomu, kde brala už ve středu zlato s hlídkou.

„Program je trochu nabitý,“ s úsměvem přikyvuje 23letá univerzálka. „Ale v Brně jsem vyrůstala jako obojživelnice a můj cíl byl se účastnit šampionátu v obou sportech. Teď ta šance přišla, tak jsem si ji nechtěla nechat ujít,“ vysvětlovala.

Zlatá hlídka českých kanoistek, zleva Tereza Fišerová, Gabriela Satková a Martina Satková.

Kanoe.cz

Nyní už se v tréninku koncentruje na slalom, do sjezdařské reprezentace se dostala díky výjimce na základě svých výrazných úspěchů. Celkem v bratislavském Čunovu absolvuje osm až devět startů, což je rarita.

„Pár lidí to kombinuje, na vrcholové úrovni už nás moc není. Ale třeba Maťo Beňuš tu jel také sjezd, z něhož má i světovou medaili,“ připomněla stříbrného slovenského slalomáře z olympiády v Riu.

Pro Satkovou má účast na MS ještě jeden bonus – rodinné setkání. Ve slalomové reprezentaci je její mladší sestra Gabriela, úřadující mistryně Evropy, ve sjezdařské zase starší bratr Adam. „Fandíme si tu navzájem. My už se takhle setkáme jen na závodech a o Vánocích,“ směje se.