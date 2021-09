Premiéra olympijského vítěze? Jako jízda v tanku

Mezi 16 nejlepších neprošel, k postupu by musel porazit i vítěze kvalifikace Víta Přindiše, protože z každé země postupoval jen nejlepší. „Já podal maximum, víc v rukách nebylo,“ věděl. Poprvé jel mezi nafukovacími bránami, zvykal si na plastovou loď. „Je pomalá, taková líná. Ale projede všechny válce, takový tank, který všechno prorazí, to mě baví,“ líčil.

Kdyby se slalomová obdoba snowboardkrosu či bikrosu nedostala do olympijského programu, nepouštěl by se do ní. Jeho drobnější postava není v soubojích na ostré lokty výhodou. „Abych zrychlil, musel bych zesílit, což by bylo kontraproduktivní pro můj styl slalomu,“ ví.

O jeho budoucnosti v extrémním slalomu se rozhodne po zveřejnění nominačních kritériích pro OH v Paříži. Prskavec bude při jednáních zástupcem závodníků.

„Názor většiny je podobný. Pokud chceme, aby tahle diciplína měla požadovanou úroveň, měla by mít své nejlepší závodníky. Pak to bude fér a hrozně rád se na to půjdu podívat. Ale ve chvíli, kdy bude jen sekundární disciplínou pro kajakáře ve slalomu, podle mě ztratí úroveň,“ říká.