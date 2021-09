Seemanová byla po třech rekordech nejlepší plavkyní 10. mítinku ISL

Seemanová, reprezentující maďarskou sestavu Iron, o víkendu vylepšila svůj rekord na 400 metrů na 4:02,09, poté na stovce na 52,31 a chvíli nato mistryně Evropy na dvoustovce zaplavala tuto trať za 1:53,31. Dva delší závody vyhrála, na 100 metrů byla druhá za nizozemskou parťačkou Ranomi Kromowidjojovou.

Tým Iron po základní části ISL ale do play off přímo nepostoupil, ze sedmé pozice ho čeká "rozstřel" se soupeři na 8. až 10. místě, což jsou Tokio Frog Kings a americké sestavy DC Trident a NY Breakers. Tyto souboje v neapolském krátkém bazénu se uskuteční ve středu a ve čtvrtek, do play off postoupí nejlepší dvojice.

Celek Energy Standard se znakařkou Simonou Kubovou základní část vyhrál, Toronto Titans, jehož členkou je i Anika Apostalon, postoupil ze 4. místa.