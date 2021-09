Seemanovou rekordní časy překvapily, v ISL pracuje hlavně pro tým

Česká kraulařka je v premiérové sezoně v profesionální týmové soutěži mimořádně úspěšná. O víkendu nejprve v Neapoli vyhrála závod na 400 metrů, kde vylepšila vlastní rekord v krátkém bazénu na 4:02,09, a o den později přidala rekordy na stovce (52,31) a dvoustovce (1:53,31).

"Trošku mě ten rekordní víkend překvapil. Tím, že jsme v ISL, tak se tady nejede až tolik na výkony jednotlivce. I když každý do toho dává 100 procent, tak se tu ale spíš řeší, jestli člověk dohmátne první nebo osmý. Takže i já jsem se to naučila dávat stranou, a o to víc mě to překvapilo, protože nejdřív se člověk raduje z toho, že dohmátl první, a až potom se podívá na čas. A já jsem to většinou měla obráceně. Takže jsem ráda, že se to podařilo, že se ty časy zase posunuly," uvedla Seemanová v tiskové zprávě svazu.

Na dvoustovce, kterou vyhrála na květnovém mistrovství Evropy v Budapešti, se znovu utkala s italskou legendou Federicou Pellegriniovou. I na její domácí půdě ji dokázala porazit. "Byla jsem celkem dost nervózní, protože závodit v Neapoli proti Federice nebylo úplně příjemné, protože byly vyprodané tribuny, které fandily jenom jí. A to byl zážitek, který mě zase posílil," svěřila se.

Barbora Seemanová po závodu na 200 m volný způsob.

ČSPS/Martin Sidorják

Většinu olympijské sezony strávila v dlouhém bazénu, v krátkém před působením v ISL prakticky rok nezávodila. "Je to super, jsem nadšená a závody se mi celkově plavaly skvěle. Já jsem se moc nesoustředila na svoje výkony a snažila jsem se dát maximum ve prospěch týmu a nijak jsem se na to neupínala," pochvalovala si.

V této specifické soutěži nemá u sebe dlouholetou osobní trenérku Petru Škábovou. "Trénuji tady pod hlavním koučem týmu Iron Lukou Gabrilem. Mám jeho tréninky, nemám tedy psané tréninky z domova. Trenérka Petra (Škábová) s ním komunikovala už dopředu, takže je to propojené," přiblížila.

Její maďarský tým Iron skončil v základní části sedmý, jednu příčku za přímým postupem do semifinále. O jedno z posledních dvou míst v semifinálové osmičce se dnes a ve čtvrtek utká s Tokio Frog Kings a americkými sestavami DC Trident a NY Breakers. "Myslím si, že šance jsou, ale vůbec nechci k ostatním dvěma týmům přistupovat tak, že jsou slabé. A navíc, tady je každé utkání úplně nová šance," komentovala Seemanová šance na postup.