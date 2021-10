Nechtěla jsem udělat ostudu, říká Seemanová po rekordní smršti v sérii nabité hvězdami

Vidět Neapol a... sázet jeden český rekord za druhým. Kraulařka Barbora Seemanová se při své premiérové účasti v prestižní plavecké sérii International Swimming League (ISL) stala jednou z hlavních opor maďarského týmu Iron, jemuž pomohla k postupu do listopadového play off.

Vaše premiéra v ISL má nádech senzace, čtyřikrát jste měnila hodnotu českého rekordu. Překvapily vás samotnou takové výkony?

Nepředpokládala jsem, že bych mohla plavat osobáky, protože jsem na krátkém bazénu závodila naposledy před rokem. Ani jsem si nepamatovala hodnoty svých rekordů. Po závodech jsem si ale říkala: Ty jo, to bylo nějaký rychlý. A pak jsem měla na mobilu zprávy od trenérky, že mám nová česká maxima. Tělo si prostě pamatuje tréninky a výkonnost šla co utkání nahoru. I když jsem nečekala, že takhle rapidně.

Jaká tedy byla prvotní očekávání?

Po olympiádě jsem měla volno, pak jsem řešila nějaké zdravotní problémy. Děsila jsem se, že budu plavat hrozně pomalu. Nechtěla jsem udělat ostudu a něco předvedla. Výsledek ale absolutně předčil mé očekávání. Dokázalo to, že když člověk opravdu chce, tak se dokáže vyhecovat.

Navíc jste se nemohla spolehnout na tradiční podporu své trenérky Petry Škábové.

Bylo to náročné, krok do neznáma. Je to vlastně první velká akce, kde jsem bez ní. Ale byly jsme v každodenním kontaktu, takže to zase úplné odloučení nebylo.

Jaké další zkušenosti si z Neapole odvážíte?

Pro mou kariéru je to obrovské plus. Pracuje se tady pod hodně velkým tlakem, měla jsem třeba dva starty během pěti minut a všechno naplno. Pro tělo je to další trénink. Když pak mám tři starty za tři dny, tak to snáším lépe. Vzala jsem si i nějaké novinky k technice od trenérů tady. Mimo plavání je super, že se celou dobu komunikuje výhradně v angličtině. A samozřejmě starty v nejužší světové špičce přinesou pozitivní efekt do budoucna, kdy vedle elitních plavkyň nebudu na bloku nervózní.

Letošní rok je hodně nabitý a čeká vás ještě ME i MS v krátkém bazénu. Už máte plán, jak další vrcholy pojmete?

Ještě jsme se s trenérkou finálně nerozhodly. Ale primárně se soustředíme na prosincové MS, ME zkraje listopadu nepojedu z tak intenzivního tréninku. A na další kola ISL se připravovat nebudu, beru to jako součást přípravy a vidím, že to funguje. Necháváme to ale otevřené. Sezona je hodně náročná, úplně jiná než třeba před rokem.

Je to po zlatu z mistrovství Evropy a šestém místě na olympiádě v Tokiu životní sezona?

To je těžká otázka. Krátký bazén je něco jiného než dlouhý, plavání je techničtější. Asi bych tyhle věci nespojovala. Řekněme, že druhá část sezony začala dobře. (smích)