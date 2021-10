Seemanová před cestou do Kazaně neskrývá medailové ambice

Jedenáctičlenná česká výprava v čele s mistryní Evropy Barborou Seemanovou zamíří v neděli do ruské Kazaně, která hostí letošní kontinentální šampionát v krátkém bazénu. Česká kraulařka se představí na tratích 50, 100 a 200 metrů a ze svého tradičního programu vynechá jen čtyřstovku.

Plavkyně Barbora Seemanová na tiskové konferenci před ME v krátkém bazénu v Kazani.

„Je to přece jen moje vedlejší disciplína a případné finále by navíc kolidovalo s dalším závodem. Jestli, tak ji poplavu až na prosincovém MS, kde je na programu poslední den," vysvětlovala Seemanová, které se po evropském zlatu na dvoustovce a šestém místu na olympijských hrách v Tokiu drží dobrá forma i v krátkém bazénu.

Tu potvrdila při nedávné účasti v prestižní sérii International Swimming League, kde pokořila hned několik českých rekordů. „Po olympiádě jsem si vybrala volno a na ISL jsem hlavně nechtěla udělat ostudu. Výsledek mě ale mile překvapil, byla to dobrá měsíční škola. Myslím, že se mi podařilo dobře natrénovat, i když jsem tam byla bez své trenérky. Byly jsme ale v každodenním kontaktu a vše fungovalo," líčila Seemanová.

Česká závodnice již dopředu avizovala, že hlavním vrcholem zimní sezony je prosincové MS v krátkém bazénu. „To neznamená, že na ME neladím! Po návratu z Neapole jsem začala znovu tvrdě trénovat, ISL mě myslím připravila na pětadvacítku dobře. Cítím se na finále. A moc bych si přála znovu bojovat o medaile," vytkla si jasný cíl 21letá svěřenkyně Petry Škábové.

Na krátký bazén se už hodně těší i Kristýna Horská, která pod vedením Škábové prožívá senzační výkonnostní vzestup. „Petra mě naučila vymáčknout ze sebe úplně nejvíc. Když jsem do skupiny přišla, tak jsem s tím měla problémy. Zlomila jsem v sobě přesvědčení, že jsou nějaké bolístky. Už umím jít do všeho naplno. A s vědomím, že to buď vyjde, nebo ne," líčila semifinalistka z olympijské krátké polohovky.

V nominaci z tradičních jmen chybí kraulař Jan Micka, jemuž nevychází sezona podle představ a nesplnil limit, a znakař Jan Čejka, jenž dal přednost přípravě na MS v Abú Zabí. Poprvé se mezi seniory představí kraulař David Koutný a prsař Vojtěch Netrh. Změnou prošel rovněž realizační tým, se kterým se po hrách v Tokiu po osmiletém působení rozloučil šéftrenér Vlastimír Perna. Výpravu v Kazani povede v nové roli koordinátora Jaroslav Strnad.