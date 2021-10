Seemanová chce v Kazani zúročit zkušenosti z ISL. Každý závod mě posunul o kus dál, říká

Sezona v padesátimetrovém bazénu vám letos vyšla náramně, potenciál na pětadvacítce jste ale naplno ukázala i při své premiéře v International Swimming League. Sedí vám typově některý z bazénů víc?

Padesátka je moje srdeční záležitost. Jsem víc plavecký typ, nejdou mi tolik obrátky a výjezdy po nich. Výsledky na ISL mě ale mile překvapily, byla to dobrá měsíční škola.

Letošní sezona je s ohledem na přesuny velkých akcí kvůli koronaviru hodně nabitá. Dá se naladit na všechny vrcholy?

Na tohle dala svým způsobem odpověď právě ISL, kde jsou závody hodně nahuštěné. Byla jsem sama zvědavá, jestli zvládnu odplavat všechno. A byla jsem překvapená, každý závod mě posunul dál. I když jsem zvědavá, jak to budu zvládat při dalším podniku ISL v Eindhovenu, který následuje po ME v Kazani. Pro mě je hlavní cíl prosincové MS v krátkém bazénu, rozhodně to ale neznamená, že šampionát v Rusku vypouštím.

Plavkyně Barbora Seemanová se zlatou medailí z ME 2021 v Budapešti.

Vlastimil Vacek, Právo

Kazaň hostila letní univerziádu i plavecké MS, atmosféru „tatarské perly na Volze" ale neužijete, kvůli nepříznivé covidové situaci vás čeká další bublina. A po frenetické divácké podpoře na ISL opět prázdné tribuny...

To mě mrzí. Že bude ME bez diváků, jsme se dozvěděli na poslední chvíli. Bohužel si zopakujeme mistrovství Evropy na dlouhém bazénu a olympiádu. Bylo ale víceméně jasné, že se situace zhorší. Je mi samozřejmě líto, že se třeba nemohou přijet podívat rodiče. Osobně pro mě ale nejsou diváci úplně klíčový faktor, naučila jsem se jejich absenci nevnímat.

Berete už covidový režim jako samozřejmost? Nebo vás vstup do další bubliny otráví?

Asi jsem se s tím už srovnala. Nemá cenu se rozčilovat, protože člověk stav věcí stejně nezmění. Primárně jedu závodit a pokud se tyhle věci nedotýkají přímo plavání, tak nemá cenu je řešit. Musíte si umět najít způsob, jak si ukrátit čas na pokoji.

Necítí se člověk jako ve vězení?

Já jsem s tím docela v pohodě, je to o vnitřním nastavení. Dlouhé to bylo při olympiádě, kdy jsme byli v Japonsku zavření tři týdny. Týden v Rusku je proti tomu nic. Do Kazaně letíme v neděli a v úterý závodíme, takže stejně není prostor někam chodit. Beru si čtení, učení, háčkování, počítač s filmy... Jen musím dát pozor na výběr knih. Když jsem jela na měsíc do Neapole na ISL, tak jsem měla problém s nadváhou zavazadel. (smích)