Horská si oblíbila roli dvojitého agenta

Původem čistokrevná prsařka, pak polohovkářka. Na polohovce v létě plavala olympijské semifinále, české rekordy v dlouhém i krátkém bazénu ale paradoxně drží na prsařské dvoustovce. Jak se sama 24letá závodnice cítí? „Všichni se teď na to ptají," říkala při včerejším odletu do Ruska. „Momentálně ale beru za hlavní disciplíny obě dvoustovky," přemítala.

Horská na posledních dvou ME v krátkém bazénu nechyběla v polohovém závodu na 200 metrů ve finále a sérii by svěřenkyně trenérky Petry Škábové ráda prodloužila. „Petra mě naučila vymáčknout ze sebe úplně nejvíc. Už umím jít do všeho naplno. Bylo by fajn, kdyby to klaplo," líčila. Může myslet na dvojité finále? „Uvidíme," krčila s úsměvem rameny.

Kristýna Horská při regeneraci v ledové lázni.

ČSPS

Škábová bere dvojroli, kterou Horská aktuálně hraje, jako hru. „Prsa jsou pro ni způsob na odreagování, je v něm ale schopná závodit na vysoké úrovni. Ani o tom neví, a najednou uspěje v jiné disciplíně. Je to taková hra. Mně se ale líbí, že člověk není zaměřený jen na jednu činnost," popisuje úspěšná trenérka, která dovedla k evropskému zlatu Barboru Seemanovou.

Plavecké ME startuje zítra a Škábová vyrazila do Ruska v roli „zodpovědného kouče", která přišla se změnou fungování reprezentace a zrušením pozice šéftrenéra. „Pevně věřím, že žádné velké problémy nenastanou. Mám samozřejmě připravenou podporu pro všechny plavce. Vezu půl kufru dárečků a dobrot jako odměny za starty, postupy, osobní i české rekordy. A samozřejmě za medaile. Tak doufám, že nepovezu všechno domů!" vyslala trenérka motivační vzkaz k závodníkům, jichž nakonec do Kazaně vyrazilo deset. Osmnáctiletý kraulař David Koutný musel ze zdravotních důvodů svou reprezentační seniorskou premiéru oželet.