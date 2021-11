Prsař Zábojník v semifinále ME vyrovnal svůj český rekord a byl jedenáctý

Plavec Matěj Zábojník v semifinále na 100 metrů prsa na mistrovství Evropy v krátkém bazénu vyrovnal svůj český rekord z rozplavby a obsadil jedenáctou příčku. Od postupu do finálové osmičky ho dělilo 35 setin. Žádný jiný český reprezentant se v dnešním finálovém bloku na šampionátu v Kazani nepředstavil.

Prsař Matěj Zábojník na ME v Budapešti.

Jednadvacetiletý Zábojník se dopoledne blýskl časem 57,73, kterým o sekundu vylepšil pět let starý český rekord Petra Bartůňka. Sám byl příjemně překvapený, jak výrazně národní maximum vylepšil. Navlas stejný čas zaplaval i večer a skončil těsně za elitní desítkou.

Jednadvacáté zlato na evropském šampionátu v krátkém bazénu získala Sarah Sjöströmová. Osmadvacetiletá švédská hvězda triumfovala v závodě na 50 metrů volný způsob a přidala do sbírky devátý titul na této vrcholné akci. Čas 23,12 sekundy znamenal rekord šampionátu, vlastní maximum z roku 2017 Sjöströmová zlepšila o 18 setin. Tehdy v Kodani to byl její do dneška jediný evropský titul na sprinterské kraulařské trati v krátkém bazénu.

Ve finále na sto metrů prsa se blýskly teenagerky. Za vítěznou Italku Martinou Carrarovou se o druhé místo podělily šestnáctiletá Ruska Jevgenija Čikunovová a teprve čtrnáctiletá Estonka Eneli Jefimovová.

Dva stříbrné dárky si zatím dal k dnešním 21. narozeninám italský plavec Michele Lamberti. Druhé místo obsadil ve finále na 50 znak i na 100 metrů motýlek. Ještě bude závodit s polohovou štafetou na 4x50 metrů.