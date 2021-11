Nevzdala se a teď slaví stříbro! Sedět na tribuně? To by mé ego nedalo, ví Seemanová

Věřila jste, že i po týdenním boji s nachlazením se přiblížíte na 27 setin svému maximu?

Určitě jsem strašně ráda, že je konec a mám to za sebou. Ale můj stav se ze soboty na neděli zlepšil, jak jsem měla dopoledne volno, tak jsem se kurýrovala. Dokonce jsem se na finále těšila, protože u závodů předtím jsem se do toho musela trochu nutit, jak jsem nebyla ve své kůži. Teď jsem věděla, že holky poplavou skvěle a vytáhnou mě k pěknému času. Ale začátkem týdne bych určitě netipovala, že se přiblížím osobáku…

Jak náročný byl týden v Kazani po psychické stránce?

Nevím, jestli to byla největší zkouška, ale jedna z nejtěžších. Víte, že přijedete na nějaký vrchol, na který nějakou dobu trénujete, a pak to ovlivní něco, co nemáte ve svých rukou. Dokonce jsem zvažovala, jestli dvoustovku neodhlásit, protože jsem na tom byla opravdu docela špatně, ale nakonec jsem si řekla, že bych toho asi litovala. Bylo to tu pro mě hodně psychicky náročné, ale snad mě to zase posune dopředu.

Zlatá Marrit Steenbergenová z Nizozemska (vpravo) se objímá se stříbrnou Barborou Seemanovou.

Sergei Grits, ČTK/AP

Bylo to hodně těžké rozhodování? Přece jen na dvoustovce jste tu byla favoritkou.

Na druhou stranu se nepotřebuju odrovnat kvůli jednomu startu na třičtvrtě roku. Tím, že mám za sebou i nějaké mononukleózové pauzy, vím, jak je pro organismus náročné něco takového přechodit. Zvažovali jsme to, volala jsem si s doktorem Dostálem. Dohodli jsme se, že to prostě dám. Sama bych se odhlásit netroufla, asi by to moje ego nedalo, abych tady seděla na tribuně a koukala se. Jen tak něco nevzdávám a když jsem viděla, že se můj stav trošku lepší, šla jsem do toho.

Stále s vírou, že můžete získat medaili?

To upřímně ne, po rozplavbách už vůbec. Semifinále už bylo lepší a věděla jsem, že Slovinka Fainová není tak silná a mohla bych jí porazit. Říkala jsem si, že aspoň třetí místo chci zkusit.

Troufala jste si v poslední padesátce útočit i na Nizozemku Steenbergenovou?

Upřímně, spíš jsem se snažila přežít… Chtěla jsem ujet Slovince, ale viděla jsem, že mě strašně dotahuje, tak jsem do toho ke konci dala všechno a říkala si, že teď, nebo nikdy.

Zobrazit příspěvek na Instagramu Příspěvek sdílený České plavání (@ceskeplavani)

Jak si ceníte toho, že jste to zvládla?

Jsem na sebe pyšná, že jsem to zvládla psychicky a vydržela až do konce.

Jak vysoko tuto medaili stavíte v hierarchii letošních úspěchů?

Krátký bazén mám trochu ne na vedlejší koleji, ale nemá pro mě takovou váhu jako ten dlouhý. Takže to řadím na třetí místo za evropským titulem a šestým místem na olympiádě.