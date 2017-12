Český sportovní pár. Na lyžích by se Dostál bál rozchodu, tak své milé jen fandí

On má závodní sezónu od května do srpna, ona od října do března. Není divu, že společné partnerské chvíle jsou pro rychlostního kanoistu Josefa Dostála a sjezdařku Kateřinu Pauláthovou vzácné. A tak dvoumetrový kajakář vyrazil do rakouského Lienzu, kde bude ve čtvrtek fandit své milé při slalomu Světového poháru.