Muž přes palubu! A bez záchranné vesty. Boj o život trval sedm minut

Z pekla štěstí. Australan Alex Gough se v pondělí podruhé narodil. V silném větru spadl během maratónského závodu Volvo Ocean Race z lodi do Tichého oceánu. Jeho parťákům se ale povedlo během pár minut otočit loď a vrátit se do míst, kdy šel muž přes palubu. Hororový příběh měl šťastný konec, trosečník bez záchranné vesty se chytil hozeného lana a vydrápal se na palubu.

Karambol se přihodil týmu Sun Hung Kai/Scallywag, který jede v čele maratónského závodu kolem světa při silném větru o rychlosti 15 uzlů. „Ještě štěstí, že se to všechno stalo ve dne. Být to v noci a při dvaceti uzlech, mohlo to dopadnout jinak. Teď je hlavní, že je Alex zpátky na palubě a v bezpečí," oddechl si kapitán lodi David Witt. On i celá posádka byla šťastná, že incident dopadl jen drobným zdržením. „Každý z nás poznal, jak těžké je vidět chlapa ve vodě za slunečného dne. Kdyby byla tma, absolutně netuším, jak bychom ho našli," přemýšlel nahlas Witt.

Samotný Gough přiznal, že byl nepozorný a udělal velkou chybu, po níž skončil ve vodě. Neměl totiž navlečenou záchrannou vestu a nebyl připoutaný k lodi. „Byla to z mojí strany hloupost, naštěstí mě v tom kluci nenechali a dostali mě zpátky na palubu. Cítím se dobře a moc všem děkuji," ulevil si zachráněný mořeplavec po návratu na palubu. Záchranná akce trvala zhruba sedm minut a posádka v souboji s dalšími šesti jachtami ztratila minimálně pět námořních mil. I tak ale bezpečně vede.

Závod Volvo Ocean Race je v současnosti zřejmě největším jachtařským dobrodružstvím. V polovině října odstartoval ve španělském Alicante a během osmiměsíční plavby kolem světa zavede posádky koncem června do cíle v nizozemském Haagu. Trasa je rozdělena do jedenácti etap, lodě nyní absolvují čtvrté dějství z Melbourne do Hongkongu.