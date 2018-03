Chtěli se loučit na vrcholu. Jenže kvůli funkcionářům končí čeští olympionici předčasně

Před dvěma lety měli v Riu až do osudné chyby na brance číslo 22 finále rozjeté snad i na olympijské zlato. Od letošního června ale budou Jonáš Kašpar s Markem Šindlerem už jen bývalými sportovci. Nedobrovolně a předčasně. Kategorie deblkanoí na divoké vodě totiž na vrcholných světových akcích končí.

Loučení parádní české disciplíny nabralo rychlý spád. Vloni definitivně vypadla z programu olympijských her, letos od ní dala ruce pryč i Mezinárodní kanoistická federace ICF, když ji vyřadila z programu mistrovství světa i Světových pohárů. A tak nejlepší české dvojici posledních let nezbylo než ohlásit, že po sezóně ukončí kariéru.

Sezóna to bude velmi krátká a jen v Česku – čtyři závody domácí nominace a pak mistrovství Evropy v Praze, kde se ještě debly pojedou.

Patnáct let v lodi

„My se s Márou vždycky domlouvali, že skončíme na vrcholu. Bohužel nám ten konec někdo nalajnoval,“ povzdechl si šestadvacetiletý Kašpar. Se svým o rok mladším parťákem rovněž z Opavy se dal dohromady už před patnácti lety, společně se stali mistry Evropy i světa do 23 let, vloni získali evropský bronz i mezi dospělými.

Proč musela kategorie, kterou v Česku proslavily dvojice jako Šimek–Rohan či Volf–Štěpánek, skončit? V olympijském programu doplatila na nevyváženost počtu mužských a ženských kategorií, za dva roky v Tokiu pojedou místo nich kanoistky. A ICF vidí větší potenciál i v kategorii C2 mix, při níž v deblkanoi sedí muž a žena.

„Mezinárodní federace měla možnosti se za nás postavit, sport by podle mě měl motivovat co nejvíc lidí, a tak by mělo být jejich snahou udržet stávající kategorie a k nim nové přidat, ne je rušit,“ vadí Kašparovi.

„Navíc jsem viděl neoficiální prezentaci, kde uváděli, že se teď na závody přihlašovalo více mixů než chlapských deblů, což nebyla ve většině případů pravda,“ říká.

Do mixů nechtějí

Kategorie deblkanoí ještě úplně nevymizí. „Česko byla vždy deblířská velmoc, spousta lidí na start Českého poháru i regionálních závodů nechodila s ambicí bojovat o reprezentaci, ale užít si zábavu. To podle mě bude pokračovat,“ věří Kašpar.

Sám má jasno, že svou srdcovou kategorii za jinou nevymění, i když by jako zkušený deblkanoista mohl být žádaným parťákem pro kategorii C2 mix. „Vždycky pro nás s Márou byla hlavní deblkanoe, tak jsme k tomu přistupovali a ani mixům obecně moc nevěříme. Prostě skončíme a věřím, že s hlavou nahoře,“ dodává Kašpar, jenž zatím o svém dalším profesním směřování nemá jasno.