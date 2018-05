Čtvrt roku na Novém Zélandu vrátilo Kudějové pohodu. Zazáří i v Praze?

Před třemi lety se stala mistryní světa, předloni reprezentovala Česko na hrách v Riu. Jenže loni Kateřina Kudějová pohodu na divoké vodě hledala, náladu si zlepšila až pátým místem na MS. Letos 28letá kajakářka opět rozdává úsměvy, domácí nominaci zvládla suverénně a čeští fanoušci ji při ME v pražské Troji za dva týdny budou moct hnát za medailí.

Co vám zase dodalo takovou chuť do závodů?

Víc jsem odpočívala mezi závody, to určitě hrálo roli. A možná, že Jířa (trenér Prskavec) na to bude mít jiný pohled, ale psychicky mi pomohlo, že jsem strávila zimu na Novém Zélandu, tam jsem si odpočinula. Loni jsem měla zdravotní trable a byla z toho špatná.

Také jste u protinožců byla nezvykle dlouho.

Na Zélandu jsem byla tři a půl měsíce, pak měsíc a půl v Austrálii a dva týdny v Brazílii. Bylo fajn, že jsem nemusela trénovat tady v té zimě. Navíc jsem netrénovala sama, prostřídali se tam čeští kluci, znám se i s místníma holkama, které jsou na tom výborně rychlostně…

Jaký pak byl návrat do Ria, kde se letos pojede mistrovství světa?

Přišlo mi, že se to tam vůbec nezměnilo. On ten areál nepůsobil jako úplně nový už při olympiádě, takže mě to nepřekvapilo. Jen lidí bylo samozřejmě méně.

Máte i novou loď s výrazným designem.

Já byla s loňskou lodí spokojená, ale před prvním závodem jsem ji zničila a když se loď zlomí, má trochu jiné vlastnosti. Tak jsem přešla na novou a byla jsem nadšená. Vlastní design jsem chtěla udělat už asi čtyři roky, na netu jsem našla takové barevné čárky a poslala je výrobci Galasport. Přišly mi dva návrhy, nechala jsem vybrat lidi kolem, ale bylo to půl na půl, tak jsem stejně musela rozhodnout já. (úsměv) Jsem ráda, že to je výrazné, spousta lidí ji chválí, oproti tmavým lodím tahle svítí.

Už se těšíte, až ji předvedete domácímu publiku v Troji při mistrovství Evropy?

Mě překvapilo, kolik bylo lidí už na Českém poháru, neumím si představit, jak to bude vypadat při Evropě. V Troji je vždycky super atmosféra.