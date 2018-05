Kajakáře Dostála inspirovala Ledecká. Sní o třech medailích z olympijských her v Tokiu

Hodně odvážné cíle si dává Josef Dostál. Pětadvacetiletý kajakář by na olympijských hrách v Tokiu v roce 2020 rád zaútočil na tři medaile. A to jak na singlkajaku a čtyřkajaku, tak na deblkajaku. Obrovskou inspirací je pro něj dvojnásobná olympijská vítězka Ester Ledecká a další sportovkyně.

Tři medaile z jedněch olympijských her? Pro Josefa Dostála velká výzva. Pětadvacetiletý kajakář chce poznat limity svého těla a zaútočit na olympiádě v Tokiu na tři cenné kovy. Vedle singlkajaku a čtyřkajaku by chtěl jet i deblkajak. „Stříbro a bronz už jsem získal na olympiádě v Riu, ale zlato mi pořád chybí,“ vysvětloval na středeční tiskové konferenci Dostál.

„Když jsem navíc viděl, jak lyžařka a snowboardistka Ester Ledecká letos na olympijských hrách v Jižní Koreji všem vytřela zrak a vyhrála dvě zlata, říkal jsem si, že všechno je možné. Mým snem se staly tři medaile z Tokia,“ vyprávěl s tím, že inspirací jsou mu i další ženy. „Motivují mě mé sestry a máma, které se věnují volejbalu, má přítelkyně lyžařka Kateřina Pauláthová, ale i další sportovkyně.“

„Zaujala mě tenistka Petra Kvitová, její bojovnost a touha porazit soupeřku. Chlapské prostředí znám velice dobře, takže mě jen tak něco nepřekvapí, ale co dokážou ženy za výkony, to je obdivuhodné a inspiruje mě to,“ přiznal několikanásobný světový šampión v singlu a čtyřkajaku.

Poradí se i s dalšími sportovci

Aby si mohl splnit sen, musí mu být také nakloněn olympijský program a kombinace disciplín. „Kdyby to bylo jako v Riu, kde se jel nejdříve singl a pak debl a čtyřkajak, tak by to šlo,“ zavzpomínal. Dalším faktorem bude nominace. Dostat se do posádek v nabité české konkurenci totiž nebude vůbec jednoduché.

„Konkurence u nás je obrovská. Kluci jsou na tom výborně. Rozhodovat se o účastnických místech na olympiádu bude už příští rok na mistrovství světa, takže už tam bych chtěl jet v nějaké posádce,“ dodal s tím, že ho teď čeká náročná příprava, aby velkou zátěž zvládl. Kvůli tomu by se rád sešel i se sportovci z jiných odvětví.

„Už teď trénuji na vysokém levelu. Budu se ale také muset zaměřit na drobnosti. Upravit stravu a dát se trochu na vědu. Každý den dělat různá měření, abych trénink přizpůsobil aktuálnímu stavu těla. Také bych se rád zeptal na rady třeba cyklistů, kteří mají zkušenosti z dlouhých etapových závodů, které absolvují v několika dnech.“

O nadcházejícím víkendu se Josef Dostál letos poprvé představí na mezinárodní scéně. Na Světovém poháru v německém Duisburgu poměří své síly se špičkou. Vzhledem k tomu, že mu přípravu komplikovaly virózy a zlomený prst, žádná velká očekávání nemá. „Budu spokojený, když budu do pátého místa,“ přiznal s tím, že formu bude ladit hlavně na evropský šampionát, který se uskuteční začátkem června, a na srpnové mistrovství světa.