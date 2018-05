Olympijské sny ostravských plavkyň. Kopřivová chce v Tokiu hry okusit, Závadová končit

V létě se obě chystají na evropský šampionát v krátkém bazénu v Glasgow. A zatímco Závadová už má start jistý, 22letá znakařka Věra Kopřivová se bude o nominační limit pokoušet o víkendu na Velké ceně Pardubic. „Limit pro Evropu je o čtyři desetiny pomalejší než můj osobák, takže by mi mohlo na dvoustovce stačit zopakovat těch svých 2:13,30," uvedla Kopřivová, která se hned po závodech vrací do Spojených států, kde studuje na státní Univerzitě v New Jersey psychologii. „Hned v pondělí odlétám, musím nahnat kredity do školy, takže mě teď čeká šest týdnů perného studia," uvedla Kopřivová.

Bronzovou medailistku z polohového závodu na 200 metrů z mistrovství Evropy v Maďarsku z před šesti let Barboru Závadovou čeká relativně klidné léto. Velkou část roku se připravuje na Zlatém pobřeží v Austrálii, kde si už v únoru vyplavala limit pro srpnový šampionát ve Skotsku . „Proto v Pardubicích nepoplavu. Původně jsem měla být v tuto dobu ještě v Austrálii, proto jsem požádala o výjimku a limit splnila už v únoru, kdy je v Austrálii plavecká sezóna v plném proudu," přiblížila Závadová, která se v Austrálii připravuje už déle než rok. V klubu USC Spartans. „Přešla jsem od Baníku ke Spartě," smála se ostravská rodačka Závadová.

V Austrálii nyní plavecká sezóna skončila, proto zamířila do Evropy. „Čekaly by mě jen měsíce trénování. Proto jsem na čtyři měsíce přijela domů a budu plavat po Evropě, v červenci na domácím mistrovství a v srpnu v Glasgow," popsala čtyřnásobná vítězka ankety Plavkyně roku.

Před oběma absolventkami ostravského Sportovního gymnázia Dany a Emila Zátopkových stojí kromě evropského šampionátu v této a mistrovství světa příští rok ještě jedna velká výzva - olympijské hry v japonském Tokiu 2020. „Je to můj cíl, uvidím, jak mi to poplave v létě. Mám teď nového kouče Johna Maccolla, který mi nabídl zůstat na Univerzitě i po dokončení studií a připravovat se tak, abych si svůj velký sen mohla splnit. Do limitu na 200 metrů znak mám ale aktuálně tři sekundy, což je ještě hodně," řekla rodačka z Troubek na Přerovsku Kopřivová.

Závadová už atmosféru olympijského závodu okusila. „Doufám, že se mi to do třetice podaří. Limity jsou těžší a těžší, ale cítím, že jdu výkonnostně nahoru a byl by to takový můj finiš v kariéře. Pak už chci mít čas na cestování," usmála se Závadová.

Kariérní plány je už trochu rozdělují, při hovorech o tréninku v cizině se shodují. „Je to tvrdší. Takových plavkyň, jako jsem já tam mají spoustu a docela dlouho mi trvalo, než jsem si zvykla. Probouzet se první dva měsíce se svalovou horečkou není nic moc," popsala australské začátky Závadová. Snadné to neměla ani Kopřivová, která před třemi lety začala v Americe plavat a studovat. „Naučila jsem se tam tvrdě trénovat, začala si věřit. Jsem tam jediná Češka, tak jsem o sebe musela postarat sama a ještě zvládat školu," uvedla Kopřivová.