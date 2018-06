Fišerová opět naznačila stříbrnou formu! Přece nepojedu nejlepší jízdu na začátek, smála se

Brala byste druhé místo i v sobotním finále?

Teď jsem s ním naprosto spokojená, ale předběžné plánování dělám nerada. Udělám, co bude v mých silách, a když to bude stačit na nějaké super umístění, budu jen ráda.

Jaká byla vaše první jízda na mistrovství Evropy?

Řekla bych, že ne úplně povedená, ale na kvalifikaci jsem ujela přesně to, co po mně trenér chtěl. A doufám, že to bude mít vzestupnou tendenci, přece jen tu nejlepší jízdu nemůžete jet hned na začátek. (úsměv)

Co po vás trenér Lukáš Kubričan tedy chtěl?

Chtěl pohlídanou jízdu, ne mé zběsilé pádlování, jaké mám ve zvyku…

Řadě kanoistek dělala problém kombinace na brankách 15 a 16, vy jste ji zvládla skvěle.

Já se té kombinace hodně bála, ale pak jsem ji zajela jako jednu z nejlepších na trati. S tím jsem opravdu spokojená.

Cítila jste na začátku šampionátu větší nervozitu, když se jede doma?

Včera jsem ji ani nepociťovala, ale když jsem se dneska ráno probudila, uvědomila jsem si, že už je ta kvalifikace… Nervozita přišla, ale mívám i větší.

O víkendu se jistě areál zaplní mnohem více fanoušky než na kvalifikace.

Určitě. Teď je pátek, spousta lidí je v práci, tak si nechávají hlasivky na sobotu a neděli. Přece jen je těžké fandit tři dny v kuse. (úsměv)