Získali zlato a jsou bez práce. Na slzy snad nedojde, věřili čeští šampióni a Francouzi řezali loď

Není to nic, co by je mohlo vyloženě hřát, ale do historie vodního slalomu zůstanou zapsáni jako poslední vítězové vrcholné akce mezi deblkanoisty. Jonáš Kašpar s Markem Šindlerem získali v pražské Troji svůj první titul mezi dospělými v poslední jízdě jejich kariéry. Českou radost doplňovala bronzem posádka Ondřej Karlovský, Jakub Jáně.