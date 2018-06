Primátorky znovu vyhrála osma Dukly, tři veslaři se koupali

Na oslavu vítězství členové posádky Dukly hodili do Vltavy kormidelníka Radka Šumu.

„Chtěli jsme využít naši sílu a po vyšehradské zatáčce jsme ještě utáhli tempo. Druhá loď Dukly složená z veslařů lehkých vah se na nás hodně chystala, ale těžili jsme z toho, že máme kila navíc. Když se pak pořádně zabere, tak loď lépe jede," vykládal Jakub Podrazil, jenž si připsal už pátý triumf na Vltavě.

Matyáš Klang se radoval z prvenství dokonce už pošesté, což ho řadí hisotricky už na třináctou pozici za 105. ročníků Primátorek. Společně s těmito dvěma už loni seděl ve vítězné posádce i letošní veslovod Lukáš Helešic. Primátorský štít přebírali veslaři Dukly každý v pruhovaném saku, přesto si neodpustili sprchu šampaňským hned na pódiu.

Trio Jakub Grabmüller, Matěj Tikal i Jan Potůček po svém premiérovém triumfu nakonec okusilo tradiční koupel nových vítězů ve Vltavě. „Kluci mě chtěli hodit do vody taky, ale zachránil mě televizní rozhovor. Jsem rád za ten způsob, jak to kluci zvládli i s ohledem na hecování, které jsem poslední dny vnímal v loděnici," usmíval se trenér vítězné posádky Milan Doleček.

Favoritky z pražské Slavie ovládly i ženský závod osmiveslic. „Žádné problémy, šlo to všechno podle plánu. Mám osmu ráda, takže jsem si to příjemné zpestření hodně užila," říkala členka vítězné posádky Lucie Antošová, která se vrátila do lodě po třítýdenním léčení naražené kostrče.

Slávistky doplněné jen kormidelnicí Perglerovou z pražského ČVK protáhly vítěznou šňůru klubu trvající už od roku 2003. Rámcové skifařské závody ovládla mezi ženami z Kanady se domů navrátivší Helena Hlasová a v soutěži mužů to byl Ondřej Čermák.