Kam dám ty medaile? Je super to řešit, směje se kanoistický suverén Fuksa

Sedmý jste byl ještě na dvoustovce, převažuje u vás teď radost, nebo únava?

Po každých závodech jsem trochu unavený, ale zároveň jsem teď šťastný, což tu únavu trochu kompenzuje. Je to ta nejlepší kombinace, co může být.

Dramatický finiš na kilometru proti Němci Sebastianu Brendelovi jste pro sebe rozhodl až závěrečným kopnutím lodi do cíle. Co v takový moment rozhoduje?

Důležité je načasování, protože cíl nebývá mezi bójkami, ale těsně před nimi. Pro mě bylo lepší loď kopnout než udělat záběr. Natrénovat se to asi nedá, i když to občas při sprintech zkoušíme. Jak jsem loď do cíle kopnul a koukl doleva, myslel jsem, že tam jsem, ale nebyl jsem si jistý. Počkal jsem, až to o pár sekund později oznámí hlasatel.

Na pětistovce jste bojoval opět s Brendlem…

Ale neviděl jsem na něj, jak jsme nejeli vedle sebe. Jel jsem si svůj závod a spoléhal na finiš, věřil jsem, že budu mít víc sil. A povedlo se, vyhrál jsem pošesté v řadě, což je luxusní.

Na zlatý double jste dosáhl jako dvacetiletý mladík už před pěti lety v Portugalsku.

A na dvoustovce jsem byl také sedmý, zopakoval jsem to úplně přesně. Tehdy byli všichni včetně mě překvapení, když jsem vyhrál kilák, to bylo něco neuvěřitelného. Těžší je pak tituly obhajovat. Když se mi letos povedly svěťáky, tak se ode mě nečekala jen zlata, ale všichni se ptali i na světové rekordy, což bylo psychicky náročné. Jsem rád, že jsem to zvládl.

Osm evropských medailí, máte je ještě kam dávat?

V pokoji mám zavěšenou tyčku s provázkem, kam si medaile věším. Ale ve svěťáku jsou letos těžší medaile, tak se bojím je tam dávat, aby se nezlomila, a válejí se na botníku. Ale evropské jsou lehčí, ty se tam vejdou. Každopádně je skvělá věc, že můžu řešit, kam dát medaile. (úsměv)