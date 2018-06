ŠKORPILŮV ZÁPISNÍK: Na MS budu bránit hráče, nejsou to roboti. Vy také pokaždé souložíte první ligu?

Existuje studie, že lidský mozek není schopen pojmout množství informací, které do něj současná média včetně reklamy hrnou. Pokud by televizní fotbalový divák zhlédl stanovené procento zápasů, měl by mít nárok dostat od fotbalového svazu trenérskou licenci té základní kategorie.

Když běží hráč s míčem sám na branku a nedá gól, lze to jednou větou popsat dvojím způsobem. Buď, že brankář vynikajícím zákrokem zabránil téměř jistému gólu, nebo že útočník selhal ve stoprocentní šanci. Dlouhodobě se více kritizuje, odsuzuje, pitvá chybující hráč. U týmových propadů se užívají termíny debakl, katastrofa, krize. Novinářům jsem odpovídal: Katastrofa bylo potopení Titaniku, krize byla hospodářská. Nejlépe při kritice mého mužstva to pochopili na sexu. Říkal jsem: Vy také souložíte pokaždé první ligu a stejně tak doma i venku?

Takže budu bránit hráče. Hraje se to na konci sezóny. Hráči nejsou roboti a my přece nevíme, jak kdo je unavený. V době, kdy jejich spoluhráči z klubů odpočívají, regenerují a nabírají sílu do příští sezóny, Lanzini z West Hamu, hráč Argentiny, si na konci týdne před zahájením mistrovství při tréninku přetrhl přední zkřížený vaz pravého kolena. Je mu 25 let a půl roku má od fotbalu pokoj. Pro změnu u levého kolena totéž potkalo Fabra hrajícího za Boca Juniors v Argentině a reprezentaci Kolumbie. Experti řeknou, že se dá únava změřit. Tak běžte a začněte měřením únavy, a přitom formujte reprezentační mužstvo, dělejte nominaci. Dnes běží atlet po rovině a skácí se, protože má únavovou zlomeninu zánártní kůstky.

Kritériem pravdy byla úspěšnost

Vděčným tématem rozborů jsou rohové kopy. Padají po nich góly a řeší se výhody a nevýhody osobního nebo zónového bránění. Hráč zaviní držením protihráče penaltu a my slyšíme: To přece nemůže. Ale může! Co když v repre brání osobně a v klubu je zvyklý na zónové bránění? U repre „21" můj asistent trenér Mareček prosazoval zónové bránění a v Teplicích, které trénoval, mu stopeři Hunal a Rada řekli, že zónově bránit nebudou. Tak bránili osobně.

Pro mě kritériem pravdy byla úspěšnost. Řekl jsem, když budeme dostávat góly, musíme bránit jinak. A za další, ten faulující hráč takto protihráče nedrží poprvé. Jen mu to v mnoha zápasech procházelo, protože držení je většinou oboustranné. Otázkou je, co nám s vyřešením problému udělá zavedení videa, když se hráči začnou bát odhalení.

Na jednom semináři v Bratislavě docent Vengloš na má moudra reagoval otázkou: A kdo to ví, co je pravda? Tak to všechno berte s rezervou, nebo vypněte zvuk.