Nevídáno! Messi šel po pěti letech do skluzů. Tlouštík Maradona by žalostné Argentině neprospěl

Božský Lionel Messi dosud nebyl očekávaným lídrem. Až v klíčovém duelu s Nigérií (2:1) se probral. „Konečně na něm bylo vidět, jak moc chce. Dokonce šel i do skluzů, který jsem ho neviděl udělat dobrých pět let," usmívá se Libor Sionko, manažer české reprezentace do 21 let.

Podivuje se také nad divnou situací kolem odstaveného trenéra Sampaoliho. „Řešením však rozhodně není Diego Maradona. Když jsem ho viděl na tribuně, tak v takovém stavu by Argentině rozhodně neprospěl," má jasno Sionko.

Více v našem videu.