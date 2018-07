ŠKORPILŮV ZÁPISNÍK: Jako by Němci pořád museli být mistry světa. A kdo želí konce Španělů?

Hraje se mistrovství světa ve fotbale a v jeho stínu se konala valná hromada České unie sportu. Pokud bychom se probojovali na příští mistrovství světa v roce 2022, bude to po šestnácti letech, a Česká unie sportu by se měla na tom podílet. Ta však ústy pánů JUDr. Jansty a Kaderky bije na poplach, že sport pod patronací Ministerstva školství, zejména v podání bývalé ministryně Valachové, byl ničen a nikoliv podporován.

Říkají si Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a jsou pro sport neštěstím. Když vezmeme za příklad, že neumí nastavit maturity, mají problémy sami se sebou. Jsou schopni maximálně na vyřešení problému najmout nějakou agenturu. Přičemž pět zkušených učitelů, pro které není učení zaměstnání, ale poslání, by problém maturit vyřešilo za týden, a možná zadarmo. Aby Ministerstvo školství vyřešilo a nastavilo funkční dotační systém pro sportovní svazy, včetně fotbalu, nemá ani schopnosti, ani možnosti. Otázkou je, zda je sport k nějakému ministerstvu vůbec možno přiřadit. Nedávno jsem seděl s lesníky, a ti se shodli, že největším škůdcem lesů je Ministerstvo životního prostředí.

Sport nemá orgán státní správy, takže vás všechny, co neumíte sestavit vládu s důvěrou, o něj prosíme. Abychom nemuseli opakovat, že kolektivní sporty nemají vůbec šanci uspět, zatímco Ledecká za tátovy peníze ano.

Německo tyto problémy nemá, a přesto je pod palbou kritiky. Jako by pořád museli být mistry světa. O tom, že se jim v Rusku nedaří, se mohli přesvědčit už za druhé světové války.

Otázka je, do jaké míry je kritika oprávněná. Aby mužstvo zápas vyhrálo, potřebuje co nejvíce brankových příležitostí, co nejvíce střel. Bez běhání a fotbalového umu se k soupeřově brance nedostane. A pak nám statistici hlásí, že ve skupinách nejvíce střel má Německo 67, Brazílie 56, Belgie 53, Španělsko 45. Nejvíce střel na branku Belgie 22, Německo 20, Brazílie 19. Takže jejich problém spočívá v efektivitě, ve schopnosti proměňovat střelecké příležitosti. A kdo góly dává, jen ten vyhrává. Navíc MS je turnaj a kdyby se stejné zápasy hrály znovu za tři týdny, tak by výsledky byly úplně jiné. I pro Němce.

Svoji pouť skončili i Španělé. Kdo však toho bude želet? Při hodnocení svých zápasů jsem určité partie hry přirovnával k dětským hrám. Že to byla spíše zaháněná nebo hra na schovávanou či honěnou, taky hon na lišku by to mohl být. V podání Španělů nám průpravné hry z tréninků přenesli do zápasu, a tak hráli hru na počet přihrávek, na udržení míče či oblíbené báčko. Jenže divák chce vidět vzrušující situace před branami a góly.

Jo, a na Ministerstvo školství volal Pelta! A co chtěl? Dotační programy na míru! Za to se snad trestně nestíhá.