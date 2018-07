KOUBEK GLOSUJE: Geniální tah španělského trenéra v belgických službách zničil Brazílii

Brazilcům jsem vždy fandil a přiznávám, že po prohře ve čtvrtfinále s Belgií mi jich bylo líto. Pro Kanárky šlo o kruté vyřazení. Nebyli horším týmem, ale dostali hloupé branky. V zápase měli více šancí, ba přímo dostatek pro obrat, po přestávce byl jejich tlak obrovský. Belgičané jednoznačně profitovali z absence Casemira, který skvěle vykrývá prostory a ještě umí protihráčům nařezat. Brazilcům obrovsky chyběl.

Překvapilo mě, když trenér Tite postavil Marcela na levou stranu obrany. Tím hru obrovsky otevřel, protože Marcelo vyjíždí do ofenzivy a Fernandinho nebyl schopný zavírat střed pole stejně jako Casemiro, tudíž měla Belgie hodně protiútoků do otevřeného prostoru. Brazílie bez Casemira byla zranitelná. Její dlouhodobá chlouba v podobě defenzivy ve čtvrtfinálovém zápase nefungovala stoprocentně.

Španělský trenér Martínez na lavičce Belgie vypiloval k dokonalosti systém s třemi stopery, ale tentokrát šel do rizika a vsadil na hru s čtyřmi obránci. A levou stranu, z níž se do hry zapojoval Neymar skvěle ubránil Fellaini. Bylo až brutální, jak trenér upustil od osvědčeného systému, kdy v ofenzivě praktikují rozestavení tři čtyři tři a do defenzivy přepínají na pět tři dva. Martínez vnímal výjimečnost zápasu, šlo o geniální tah. Vlastně ubránili Brazílii v sedmi lidech, protože jejich systém pracoval tak dobře, že ofenzivní hráči nebyli nuceni se zapojovat tolik do defenzivy.

Uruguay jsme potkali s národním týmem na turnaji v Číně. Hrají velice pragmatický fotbal a jsou úspěšní, pokud funguje dvojice Suárez-Cavani. Ovšem bez druhého z dvojice jsou poloviční. Jejich automatismy a spolupráce utvářená leta funguje naslepo. Jenže když se najednou Suárez ocitl bez Cavaniho, byl třetinový. A zcela jednoznačně nemá Uruguay v případě ostatních hráčů tolik kreativity. Proto byl postup Francie zcela zasloužený.

Anglie při konfrontaci se Švédskem dosáhla lehkého a zaslouženého vítězství. Herně byla lepší. Pro Švédsko představovalo čtvrtfinále strop. Bylo patrné, že Anglie má na jednotlivých postech vyšší kvalitu. Bylo zajímavé, že Angličané sestřelili protivníka ze vzduchu, což je největší síla Švédska. Když museli Švédové smazat manko, neměli moc co nabídnout. Nepochybně je jejich systém se čtyřmi obránci a čtyřmi záložníky propracovaný, ale kvalita koncových hráčů prostě není tak vysoká. Angličané znovu potvrdili, že mají perfektně zvládnutý systém tři pět dva, který v případě defenzivního pojetí přepnou na pět tři dva. Stejně jako Belgie. Není bez zajímavosti, že oba týmy prošly do semifinále. A když stejný způsob zvolilo Rusko v osmifinále, dokázalo vyřadit Španělsko.

Do čtvrtfinále se domácí výběr dostal i díky totální destrukci v předchozím kole. Bylo patrné, že Čerčesov nechtěl v případě nezdaru opouštět scénu s druhým pomyslným zaparkovaným autobusem před vlastní brankou. A tak proti Chorvatsku hráli Rusové na svoje poměry aktivně a útočně. Pokud byli nuceni bránit, tak proto, že je soupeř zatlačil vyšší kvalitou, jíž jednoznačně disponoval. Rusové sice padli, ale se vztyčenou hlavou. Možná, že kdyby se Čerčesov držel strategie z osmifinále, mohli být pořadatelé v semifinále. Nicméně Chorvatsko prošlo dál zaslouženě. Má vyšší fotbalovou kvalitu.