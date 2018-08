ŠKORPILŮV ZÁPISNÍK: Přeji trenéru Ščasnému, aby se při přípravě na Subotici nemusel ptát, kdo je blbej

Anglie dala světu fotbal. A první fotbalovou soutěží byl Anglický pohár. V pohárových zápasech, kde na rozdíl od dlouhodobé soutěže se rozhoduje tady a teď, jdou proti sobě i mužstva různých výkonností, kde jeden proti druhému má reálnou naději, že kdyby spolu hráli desetkrát, vyhraje jednou. Ale proč by to nemohlo být právě teď? Protože nerozhoduje jen to fotbalové umění, ale i momentální sportovní forma a psychická odolnost, neb chyby jsou nenapravitelné a zápasy nemají opravný účinek.

S tímtéž souvisí, jaký to vezme průběh zápasu, kdo dá první gól a komu se začne více dařit. A pak je tu také faktor herního štěstí, což někteří fotbaloví experti nechtějí připustit, a naopak Jaroslav Starka řekne, že fotbal je jedna velká hazardní hra.

Kdyby se v Novém Sadu při zápase Sparty se Suboticí dvě gólové střely místo do branky odrazily od tyče ven a jedno kopnutí do míče znamenalo vedení Sparty 1:0, mohlo být dosaženo požadovaného výsledku a nikdo by odvolání trenéra Hapala neřešil.

Jestli si někdo myslí, že Sparta musí takovéto utkání při předpokládaném rozdílu ve výkonnosti jednotlivých hráčů vyhrát, tak nemusí. Jenom může. Vždy je tady totiž soupeř, který byť je pokládán za slabšího, tak ze sebe je ochoten a schopen vydat tolik energie, že po zápase sotva chodí a zpravidla prohrává následující mistrovský zápas.

Proto je třeba na každé pohárové utkání připravit mužstvo na momentálně maximálně možný výkon a nic pokud možno nepodcenit. V té přípravě je myšlen nejen tréninkový proces, ale i taktická, psychologická a motivační příprava, jejíž úroveň je odvislá od schopnosti trenéra komunikovat s hráči. S tím mají mnozí problém, protože jiné je mluvit k celému mužstvu a individuálně či skupinově ke starým či mladým hráčům, ke stabilním hráčům sestavy či k náhradníkům.

Když jsou v sestavě Sparty jen dva Češi, přibývá problém, jak je trenér jazykově vybaven, jak k nim mluví a zda má schopnost se dozvědět, zda mu v tom dialogu rozumí. Trenéři, kteří vedou rozmluvy přes tlumočníka, tak žehrají, že nemají záruku, že tlumočí, jak to říkají. A když tlumočí asistenti, tak se obávají, že říkají to, co si myslí oni. Takže na to si musí dát Sparta při výběru trenéra pozor.

V Jablonci zabrala šoková terapie a jak to bude dál, bůh suď. Odveta poháru bude těžká, ale je hratelná. Obtíž spočívá v náročnosti zápasu z pohledu, že když dostanu gól, musím dát na postup čtyři.

Přeji trenéru Ščasnému, aby nemusel říkat to, co Josef Souček mně před téměř padesáti lety coby trenér hradeckého dorostu po jedné přípravě na zápas.: „Když se na toho Jardu podíváš, jaký má výraz, když mu něco říkám, myslíš, že je tak blbej, anebo on si myslí, že já jsem blbej..."