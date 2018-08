V Ďolíčku špejlí doloval žvýkačku z pisoáru. Instalatér Jindřišek ale o konci kariéry nepřemýšlí

V kabině Klokanů působí většinou mladí fotbalisté okolo 20, 25 let. Vy jste v 37 letech výjimkou. Dokážete si s nimi najít společné téma?

Myslím, že jsem schopen se s nimi bavit o čemkoliv. Nebo jim poradím, když tomu danému odvětví rozumím. Věkový rozdíl není zas tak velikej, aby to byl nějaký souboj generací.

A jaké je to společné téma?

Bavíme se hodně o autech a samozřejmě o fotbale. I holky probíráme (úsměv).

A nedělají si z vás srandu kvůli věku?

To víte že jo. Nějaká narážka padne, ale jen od těch, co jsou o kousek, asi o deset let, mladší. Ti úplně mladí si ke mně nic nedovolí.

Takže si zvykáte na roli takového otce či mentora?

Té role se nezříkám, ale zas to není tak, že bych řešil, když má kluk problém doma. Řeším jen věci, které se týkají fotbalu. Jestli třeba koupíme odšťavňovač nebo jiný přístroj do kabiny...

V tu chvílí přiběhl Martin Hašek jr. a říká: „To je pohodička, ty si tu děláš rozhovory. To bych taky chtěl. No jo, Pepa si to už umí ve svých letech pohlídat." Na to mu Josef Jindřišek odpovídá: „Já už mám odpracováno. Kolik toho máš odpracováno ty, prosím tě?" A Hašek opět odbíhá.

Je to právě Martin, kdo si z vás dělá nejvíc srandu?

Taky, taky. Těch kluků je ale víc, třeba Martin Dostál nebo Michal Šmíd.

Vy působíte takovým klidným dojmem. Jak na takové narážky reagujete?

Tak to víte, že jim taky něco řeknu (úsměv). To k fotbalu patří.

Dokážete na kluky v kabině třeba zařvat, když se nedaří?

Zatím jsem hlas nezvyšoval. Neříkám, že to nedokážu, ale ještě taková situace nenastala. Spíš se snažím poradit v klidu. Ten hráč si ale musí uvědomit, že chybu udělal. Ale když je ticho na hřišti, tak se snažím hecovat. Přece jen ti mladí kluci jsou ještě z první ligy vyjukaní a já už tím, že mám něco odehráno, dokážu u fotbalu i mluvit, takže je i pochválím nebo nahecuju.

Vy působíte v Bohemians od roku 2009. Stalo se vám někdy, že jste vypomáhal klubu i mimo trávník?

Mám takovou příhodu. Jednou se mi stalo, že byl v Ďolíčku plný pisoár, kluci chtěli volat instalatéra, ale mně to nedalo, protože jsem vyučený instalatér, a tak jsem vzal špejli, protože jsem tušil, že tam bude asi žvejka, napíchl jsem ji a vyndal. Já nemám problém s takovými pracemi pomoct.

Takže z vás po konci kariéry bude instalatér?

Je to jedna z možností. O konci ale nepřemýšlím, záleží na tom, jak mi bude sloužit zdraví. Věk je jenom číslo. Smlouvu mám ještě do příštího léta, pak se uvidí. Třeba bych hrál nějakou nižší soutěž v Rakousku, pokud by byl zájem. A k tomu můžu dělat třeba právě instalatéra.

A nebude vám dělat problém naskočit po letech do tohoto řemesla?

Já už sem tam teď kamarádům něco spravím, takže si to nemyslím. Právě tím to oprašuju, abych pak nešel úplně z nuly.