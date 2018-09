ŠKORPILŮV ZÁPISNÍK: Fotbalový dům stavíme od střechy aneb Z pivovarského koně se hřebec neudělá

Trenér Jaroslav Dočkal kdysi svým hráčům po nevydařeném utkání řekl: „Hoši, vy za to nemůžete, za to můžou ti, co vás sem přivedli.“ Čili u reprezentace za to může ten, co dělá nominaci. Tak se probírá naší ligou a hráči, co hrají či nehrají v zahraničí. Zjišťuje, že reprezentovat můžou všichni a nikdo. Nejsou osobnosti. Ono ani na úřad prezidenta či do čela politických stran.

Z naší ligy do zápasu s Ruskem nastoupilo šest hráčů Slavie, dva z Plzně a Jankto s Kalasem a Koubkem hrají v zahraničí. V té souvislosti je kladena otázka, kde jsou hráči z dřívějších úspěšných mládežnických reprezentací. Odpověď je, že je to o manažerské odpovědnosti a hráčově vztahu ke hře zvané fotbal. Že angažmá v zahraničí má být v klubu, kde je předpoklad, že bude hrát, a ne že rozhodující je za kolik, i když třeba hrát nebude.

Fotbalový dům stavíme z různých pohledů od střechy. Když jsem byl požádán o názor na hru nějakého obránce, tak první otázka nebyla, jak brání, ale jak útočí a jak centruje. I slovutný redaktor v rozhovoru s renomovaným trenérem se shodli, že moderní krajní obránci jsou Coufal a Bořil ze Slavie, Řezník a Limberský z Plzně. Vážení, tři z nich byli v Rostovu, kde jsme dostali „bůra".

My totiž bránit neumíme. Jeden na jednoho jsme byli vždycky špatní, trenéři Ježek s Venglošem to vyřešili zdvojováním a hrou v bloku a systémově nám nejvíce vyhovovala hra se zametačem, a ne v jedné ofsajd lajně. Protože nám tam schází rychlost, obratnost a mnohdy i důraz.

Když členem představenstva klubu v Hradci byl Nader Safari, který choval koně, tak jsem mu říkal, že z celého vedení rozumí fotbalu nejvíc. Protože ví, že z pivovarského koně hřebce neudělá. Pro mladší generaci vysvětlení, že pivovarský kůň tahal vůz naložený pivními sudy. Takže když u obránců nás zajímá nejvíce to, jak hrají dopředu, tak máme, co jsme chtěli, teda nechtěli.

Příklady táhnou, tak v neděli prohráli žáci Teplic v Hradci 1:2 poté, co pravý obránce přihrával na střed obrany a hradecký útočník po zachycení přihrávky šel sám na branku. Až tak to nekritizuji, protože děti by se měly nechat hrát. Ale já měl v tréninku i hry, kdy se nesmělo přihrát dozadu.

Vedou se polemiky, zda systém tříobráncový či čtyř. Snad to bude dvacet let, co jakýsi fotbalový mudrc pravil: "V moderním fotbale systém jako takový neexistuje, je to jen hra s čísly. Rozhodující jsou hlavně přechodové fáze hry, čili to, jak se mužstvo chová, když získá míč, a jak se chová, když jej ztratí. Aby bylo před brankou soupeře i svojí dříve než protihráči."

Něco je moderní a něco je účelné. My máme hráče na co?