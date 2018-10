Krejčí se v Bostonu z menší role nehroutí: Na první lajnu nežárlím, jde mi o tým

Sedí vám tahle role?

My starší se všichni snažíme být dobrými spoluhráči, mluvit s těmi kluky. Na druhou stranu hodně nových hráčů přišlo už před minulou sezónou, dostali hodně minut, takže se rozehráli a zapojili se dobře do týmu. Kouč je dává do těch správných situací. Všechno ale začíná od draftu, musíš si dobře vybrat a náš skauting tým to dělá šikovně. Máme tu šest sedm hráčů z draftovaných v posledních letech.

Vzpomínáte ještě občas na sezónu, kdy jste před sedmi lety vyhráli Stanley Cup?

Bylo to hezké, ale budu si toho asi vážit víc, až skončím a udělám si nějaký ‚office', kam si dám trofeje.

Můžete podle vás triumf při nejbližší příležitosti zopakovat?

Teď je ten tým nový, je tu řada hodně mladých kluků. Základem bude play off a tam nikdy nevíš: záleží na zranění, na aktuální formě. Hlavní je se tam dostat. Já byl i v týmu, kde jsme vyhráli Presidents' Trophy pro vítěze základní části a vypadli jsme pak v prvním kole. Když jsme ale získali v roce 2011 Stanley Cup, tak jsme byli v základní části třetí. V play off už je pak jedno, ze které pozice jste se tam dostali.

Změnil jste se hodně po třicítce? Jste jiný hráč, než před sedmi lety?

Ani moc ne, ale liga se změnila. Je to o dost rychlejší, než to bývalo. Spíš mou hru trošičku změnilo trénování v létě, abych měl výbušnost, udělal těch pár rychlých kroků. Na to se zaměřuju i v sezóně na tréninku. Je to prostě všechno o rychlosti.

Vy jste ale vždycky býval ten, který rytmus hry dokázal změnit a těžit z toho. To vám zůstalo?

Jak jsem říkal, že se snažím být explozivnější a rychlejší, tak jedna z mých nejlepších dovedností je hru zpomalit a vytvořit tím nějakou zajímavou situaci. Ale když nebudu hýbat nohama, tak se nedá moc zpomalit. Tu rychlost mít musím.

Není vám teď líto, že nenastupujete s Davidem Pastrňákem, který velkolepě vstoupil do sezóny?

Ale ne, já to beru tak, že mi jde hlavně o tým a ta první lajna Pastrňák, Bergeron, Marchand šlape výborně. Je nejlepší nejen u nás, ale patří mezi top v celé NHL a my ostatní se snažíme pomáhat, co nejvíc můžeme. Oni nám to dělají jednoduché, většinou dají dva až tři góly za zápas. A pak se hraje hodně líp, když vedete.

A co vaši spoluhráči z formace? Sám jste rozjel sezónu bodově dost slušně. Devět bodů z jedenácti zápasů.

Až na poslední zápas s Montrealem je to lepší a lepší, snažíme se najít tu správnou chemii s mými křídly. Mám tam už druhou sezonu DeBruska, na druhé straně pak Dana Heinena a snad nám to vydrží a budeme hrát dobře. Že bych žárlil na první lajnu, to určitě ne. Já to Pastovi a klukům přeju. Když jim to bude klapat, tak to bude dobré.

Zamlouvá se vám, že jste vlastně česko-slovenský tým a hrají tu s vámi i Zdeno Chára s Jaroslavem Halákem? A to jsou ještě na farmě v Providence Kovář, Vladař, Zbořil a Slováci Bakoš s Cehlárikem...

Jsem rád, že tu máme takovou stopu. Začal to už Vláďa Růžička na začátku devadesátých let. A taky tu byl Šlégr, s Miro Šatanem jsem si zahrál... Berou sem pořád Čechy a Slováky a myslím, že to je i naše zásluha, jak ukazujeme, co můžeme dát týmu a jak se chováme mimo led. Dáváme signál manažerům, aby se dívali do Čech.

Chvíli tu byl s vámi i letos draftovaný osmnáctiletý Jakub Lauko, má podle vás slibnou budoucnost?

Trénoval tady v kempu s druhou půlkou. Potkávali jsme se v kabině. Bohužel měl pak otřes mozku, ale teď je v juniorce a to mu jen pomůže se aklimatizovat a hrát dobře na obě strany, nejen dopředu s pukem. To je v NHL hodně důležité.

Někteří hráči z Česka přijdou do zámoří nepolíbeni angličtinou, ale Lauko byl v tomhle výjimka. Ocenil jste to?

Je to dobré vždycky, když přijde Čech a nemusím mu všechno překládat. Třeba jako Pasta, který měl školu ze Švédska. Není to samozřejmě problém, kdyby někdo neuměl, ale je super, když si ten kluk může rychle najít i jiné kámoše než Čechy a Slováky.

V Bostonu jste dosud odehrál 780 utkání, láká vás tisícovka v dresu Bruins? Meta, kterou v klubu zatím překonali jen čtyři legendy - Bourque, Bucyk, Sweeney a Cashman.

Bylo by to hezké. Po téhle sezóně mám kontrakt ještě na další dva roky, takže když teď odehraju v příštích třech sezónách aspoň 75 zápasů, tak bych na té tisícovce byl. Je to sice daleko, ale bylo by to super.