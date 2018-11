Slováci nás neporazí ani napodruhé, tvrdí Panenka. Co říká na aféru opilých hráčů?

Jak se vám zdál výkon českých fotbalistů v posledních dvou zápasech Ligy národů už pod vedením Jaroslava Šilhavého?

Jednoznačně byla vidět větší chuť. Zřejmě je v kabině úplně jiná atmosféra. Před tím se mi zdálo, že alchymie moc nefungovala. Nemělo to základ dobrého kolektivu. A taky mám dojem, že kluci předtím hráli víc na sebe než za tým. Zajímalo je, jestli hráli dobře, ale na výsledek nehleděli, tak to aspoň na mě působilo. Kdežto proti Slovensku a Ukrajině bylo vidět, že hráli s větším potěšením. Hra měla hlavu a patu. Myslím si, že kluci hráli i víc ofenzivně. Ale na druhou stranu, nemůžeme stavět na dvou zápasech.

Myslíte si, že kapitán Bořek Dočkal může být oním tahounem, lídrem kabiny?

Ono být lídrem kabiny je trochu ošidný v tom, že většinou jím nebývá ten nejlepší hráč. Dočkal ale na hřišti potvrdil, že tahounem být může. Dokázal, že jeho předchozí opomíjení bylo poněkud nešťastné.

Vybral podle vás FAČR dobrého nástupce za Karla Jarolíma?

Já ani nikoho jiného než Jardu Šilhavého neviděl. Pro mě on byl jediný a zároveň nejlepší, takže volba na něj padla dobře.

Co říkáte na změny, které se v posledních dnech udály na FAČR? Odešli ředitel sportovně-technického oddělení Michal Prokeš, garant videorozhodčího Roman Hrubeš či generální sekretář Rudolf Řepka.

Samozřejmě člověk to vnímá, ale těžko se mi k tomu vyjadřuje, protože neznám souvislosti. Mám jen informace, které jsem vyčetl z médií. Možná to je první vlaštovka k tomu, aby český fotbal znovu získal pozitivní jméno, které měl v minulosti. Teď si myslím, že pověst českého fotbalu není dobrá.

Antonín Panenka na archivním snímku vedle vlastní zlaté mince.

Michael Polák

Na český tým čeká 19. listopadu v Lize národů duel se Slovenskem. Považujete bitvy s bývalým federálním partnerem stále za ty nejprestižnější?

Prestižní to je jen v tom, že nás spojuje historie a tradice. Je to jeden z mála národů, se kterým se dorozumíme česky. A to už je s otazníkem, protože dnešní mladá generace Slovákům rozumět už nemusí. Naše generace zažila řevnivost, střet mezi Čechy a Slováky. Slováci byli vždycky větší nacionalisti, než jsme byli my, a proto to mělo vždy takový náboj. Jinak si myslím, že se jedná o stejně důležitý zápas jako proti jakémukoliv soupeři.

Půjdete se do Edenu na zápas podívat?

O lístky jsem žádal, tak snad to vyjde (smích).

Jak se podle vás na slovenských fotbalistech projeví, že mají nového trenéra, navíc Čecha?

Možná budou ve stejné situaci jako bylo naše mužstvo, když k němu přišel Jarda Šilhavý. Myslím, že slovenští kluci nechtěli pod Kozákem hrát. Každopádně je ta změna určitě nakopne, ale já si myslím, že je porazíme a oni budou muset čekat na další šanci, kdy nás dostat (úsměv).

Na Slovensku řešili skandál s opilými hráči, po kterém nakonec skončil kouč Ján Kozák. Dokážete si představit, že by se něco takového přihodilo během vaší éry?

Nemůžeme dělat, že jsme byli andělé. Taky jsme po zápase někam vyrazili, ale tenkrát byly jiný podmínky. Hospody zavíraly všude v deset večer. Teď mají kluci v patách novináře, fotografy. Takže mají mnohem těžší se někam schovat. Ono jít týmově do hospody ale není na škodu! Naopak. Když si takhle sednete, vyříkáte si věci, které si bezprostředně po zápase neřeknete. Člověk i lépe snáší kritiku.

Může taková aféra poznamenat hráče v případě dalšího angažmá?

Ne, ne. Za týden už o tom nikdo mluvit nebude. Někdy to může nějaký novinář vytáhnout, ale nemyslím si, že to hráče do budoucna poznamená.