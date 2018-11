Nervozita je pryč, mladí Plzeňané v Lize mistrů šilhají po postupu. Každý zápas je výjimečný, říká kouč

Radost fotbalistů Plzně do 19 let poté, co vstřelili gól do sítě AS Řím.

Jak si užíváte zápasy s juniorkami nejlepších týmů světa?

Pro nás je to hlavně obrovská zkušenost a taková příležitost v soutěžních zápasech porovnat naši výkonnost s evropskou špičkou. Když hrajeme turnaj či nějaké mezinárodní utkání, tak ty zápasy se nikdy nevyrovnají úrovni soutěžního zápasu.

Pro hráče to je jistě zážitek hrát proti Realu či AS, ale co pro vás jako trenéra?

Pro mě jde o velkou zkušenost. Já jsem byl u devatenáctky i před pěti lety, když jsme YCHL hráli poprvé a člověk si do tréninkového procesu odnáší spoustu nových poznatků.

Před pěti lety devatenáctka Plzně v konfrontaci s Bayernem, Manchesterem City a opět s CSKA nezískala ani bod a měla hrozivé skóre 2:22. Teď naopak máte už čtyři body ze tří duelů. V čem je podle vás největší změna, že se teď Plzni daří o poznání lépe?

Za těch pět let prošla mládež v Plzni velkou změnou. Tehdy to pro nás byla první zkušenost a Liga mistrů ovlivnila celý proces výchovy hráčů v Plzni. Nyní je vidět, že jsme se zlepšili. Nejen ve výsledcích, ale hlavně v herním projevu. Jsme mnohem více konkurenceschopnější než předtím.

Výsledky Plzně U19 po třech zápasech v YCHL Sezona 2013/2014 Sezona 2018/2019 Plzeň - Manchester City 1:4 Plzeň - CSKA Moskva 1:1 CSKA Moskva - Plzeň 5:0 AS Řím - Plzeň 3:4 Bayern - Plzeň 4:0 Real Madrid - Plzeň 3:2

Stejně jako áčko jste s Realem prohráli o jeden gól (2:3). Byla šance v Madridu bodovat nebo dva góly jsou maximem toho, co jste mohli vytěžit?

Snažím se na výsledek koukat reálnýma očima a prohra o jeden gól je zasloužená, protože Real hrál první poločas opravdu skvěle. Vytvořil si velké množství šancí, ale tím, že je neproměnil, jsme se po přestávce zvedli a dvakrát jsme dokázali srovnat. Proto mě trošičku mrzí, že jsme si nechali dát celkem laciný gól na 2:3 a pak už jsme to nedokázali dotáhnout, i když šance na vyrovnání opět byla. Nutno dodat, že Real byl nejtěžším týmem, proti kterému jsem měl možnost kluky vést.

Proti AS Řím jste předvedli obrat z 1:3 na 4:3. Věřil jste, že vaši svěřenci jsou toho schopni, když ještě v 60. minutě prohrávali o dva góly?

Věřil! Vím, že máme velkou ofenzivní sílu, kterou jsme ale v prvním poločase neukázali. Po přestávce jsme ji ale ukázali a výsledkem byl obrat ve skóre.

To pak musela být v šatně parádní atmosféra, viďte?

Všichni jsme byli šťastní a výhru si užili. Oslavy byly hodně emotivní. Vždyť to pro nás byla historicky první výhra v YCHL.

Na úvod YCHL jste remizovali doma s CSKA 1:1. Vnímal jste na hráčích větší nervozitu? Přece jen s touto soutěží nemají zkušenost.

Myslím, že na některé hráče to hodně dolehlo, nicméně po patnácti dvaceti minutách bych řekl, že jsme se s tím pomalu začali srovnávat a pak už to bylo v pohodě.

Po polovině zápasů jste druzí o bod před AS Řím. Očekáváte, že klíčovým duelem o postup do osmifinále bude právě domácí duel s italským soupeřem (12. prosince)?

Samozřejmě, že vývoj v tabulce naznačuje, že o to druhé postupové místo se popereme my, Řím a možná i Moskva. Nicméně my se na skupinu takto nedíváme. Pro nás je každý zápas v YCHL něčím speciální, výjimečný. Vždycky se snažíme připravit co nejlíp na toho nejbližšího soupeře, což je teď Real. Moc nekoukám na to, co bude v prosinci. Primárně chceme s Realem zahrát dobré utkání a proč bychom nemohli udělat kvalitní výsledek i proti Madridu?