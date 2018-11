ŠKORPILŮV ZÁPISNÍK: Rozdělení Československa fotbalu uškodilo

Fotbalová Liga národů je dobrý nápad. Rozdělení mužstev do výkonnostních skupin s možností postupu či sestupu je reálným vyjádřením souměřitelnosti, neb se děje v přímé konfrontaci na hřišti. Je to něco jiného než tradiční výkonnostní žebříček statistiků.

Podíváme-li se do historie, největších úspěchů jsme dosáhli v době společného státu. Byli jsme dvakrát ve finále MS, vyhráli ME a v klubových soutěžích získal Slovan Bratislava Pohár vítězů pohárů, když ve finále porazil Barcelonu. Když dnes pokládáme sprintující obránce před branku soupeře za moderní, ve Slovanu Pivarník na beku, Pekárik v halvu a před nimi Béla Masný na křídle předběhli dobu.

Tradovalo se, že dobrý národní tým sestavíme, když čeští hráči dají do vínku rozum, tedy pověstnou tvořivost a kreativitu, slovenští zase větší dynamičnost a pracovitost. Kolik se geneticky a i generačně urodilo talentovaných hráčů v Čechách či na Slovensku, nešlo s tímto tvrzením ruku v ruce.

Taky se stalo, že v sestavě byli jen dva Češi, nebo i obráceně.

Rozdělení Československa fotbalu nejdřív uškodilo. V české lize zůstala vypočítavost a ztratila se nutnost vyrovnat se nasazením slovenským soupeřům. Ve slovenské lize se říkalo, že hráči zlenivěli, neb si začali hrát na tvořivé fotbalisty. Všechno má svůj vývoj, a tak nám to srovnala ekonomika a globalizace do jednoho pytle. V našem případě díky losu i do jedné skupiny stejné výkonnostní úrovně. A vyhrotilo se to dokonce tak, že se poslední zápas ve skupině hrál ne o postup, ale o sestup.

Poměr sil na hřišti nejprve vyzněl pro Slováky. Má to logiku ve vědomí i podvědomí. Nám stačí remíza a ta od začátku velí: Gól musejí dát oni.

Vše změní nádherné zakončení akce a branka Schicka. Od toho okamžiku víme, že když gól dostaneme, stejně nesestoupíme, zatímco Slováci hrají s vědomím, že musí dát góly dva. A to je pro sebevědomí hráčů velký rozdíl. Takže k tomu musím konstatovat, že jsem Slováky viděl hrát mnohokrát lépe, leč do tohoto stavu jsme je dotlačili my.

Máme trenéra, který má normální rozum a dokáže rozlišit v návaznosti na to, s jakými hráči to hraje, co to je v našem podání efektivita, atraktivita a moderní fotbal. A dokáže hráče přesvědčit, aby hráli normální poctivý fotbal.

A to se stalo. Těžší prověrky však teprve přijdou. Jaroslav Šilhavý při inauguraci optimisticky prohlásil: Můžeme hrát pohledný fotbal a zároveň mít výsledky. Já však musím dodat, že je otázkou, proti komu. Nakročeno je dobře.