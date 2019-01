Hattrick, sólo jako od Jágra... Už nepálím jen slepými náboji, těší Hertla, že góly popohání Sharks

Víc než pět let, přesně 368 zápasů, trvalo Tomáši Hertlovi, než si v NHL zopakoval, jaký je to pocit nastřílet hattrick. Na podzim 2013 coby úplný nováček nasázel dokonce čtyři kousky do sítě New York Rangers. Tento týden si obdobným způsobem pohrál s Pittsburghem. Ale úterní duel měl pro něj ještě jednu příjemnou pointu.

Není to tak dlouho, co jste říkal, že byste si střelecký koncert rád zopakoval. A najednou bum, bum, bum a čepice létaly na led.

Jsem hrozně rád, že to tam konečně padlo. Dával jsem hattrick plus jeden gól ve třetím zápase kariéry, takže to vlastně trvalo pět let. Konečně jsem si to zase mohl užít a obzvlášť proti tak silnému týmu jako jsou Penguins.

V NHL jsou teď gólové hody. Hattricků padlo do soboty už 56 za sezonu.

Hmm, gólů padá fakt hodně. Výsledky jsou často divoké a hattricky dává kdekdo. Není to tak, že by je nastřílel jen Ovečkin, nebo Kučerov. Plno hráčů se trefuje víckrát za zápas. Pro diváky je to jen dobře, můžou si ty zápasy víc užívat.

Vy už máte taky na kontě branek (19) pomalu jako za celou minulou sezonu (22)...

Určitě je to lepší než v minulých letech. Konečně ty šance využívám, už nepálím jen slepými náboji. O tom to je, těmi góly můžu víc pomáhat týmu.

Když jste si před první trefou proti Pittsburghu pozadím odstavil Malkina a pak svoje sólo od mantinelu zakončil trefou do horního růžku, vypadalo to jako nějaké Jágrovo sólo z 90. let.

Craig Patrick, který jako manažer draftoval Jágra a pak trénoval Pittsburgh, to v NBC taky říkal, že se to opravdu hodně podobalo nějakému Jágrovu gólu. Jo, to bylo příjemné slyšet, když se to tak pěkně povedlo.

Útočník Tomáš Hertl (vlevo).

Josie Lepe, ČTK/AP

Na začátku třetí třetiny jste proti Penguins dával druhý gól, říkal jste si pak spoluhráčům víc o puk?

To nebylo potřeba. Jakmile ta příležitost je, tak se kluci dívají sami a zkouší mi nahrávat do šancí. Když dával v téhle sezoně hattrick Couture, tak jsme ho v posledních minutách taky hledali, aby to dotáhnul. Sice hattricků padá hodně, ale není to nic jednoduchého je nastřílet.

Za střídačkou Sharks byla vidět česká vlajka. Někdo od vás z rodiny?

To ne, ale vyšlo to výborně, protože jsem měl na zápase i rodiče. Ten můj první hattrick viděla z hlediště jen máma, ale ten druhý teď mohl sledovat i táta, což byla paráda.

O San Jose se před sezonu psalo jako o jasném favoritovi na Stanley Cup, ale začátek jste neměli bůhvíjaký. V lednu je to ale už jiná písnička, že?

Od nového roku jsme poráželi týmy, které jsou na špici: Tampa, Vegas, Pittsburgh. Hrozně nám to pomohlo, dvacet hráčů na ledě odvádělo, co má. Nebyla to jen jedna lajna, protože pak jsme ty zápasy ztráceli. Teď to ale klapalo všem. Šlape nám to v poslední době dobře. Od Jonese v bráně, kterému jsme na začátku sezony moc nepomáhali. Teď ale hrajeme líp z obrany a on zase chytá důležité puky, když je to o gól, nebo je vyrovnaný stav. To je strašně znát.

Tomáš Hertl střílí druhý gól proti Pittsburghu.

Tony Avelar, ČTK/AP

Taky už se rozehrál Erik Karlsson, vaše největší posila.

Všichni se na začátku ptali, co s ním je, ale já věděl, že to v sobě prostě má. On nikdy nehrál s bekem, jako je Burns, který je taky hodně ofenzivní. Pro oba to bylo nové, oba byli zvyklí, že jsou těmi lídry. Erik teď ale hraje skvěle, tvoří hru, rozdává puky a proto taky dáváme tolik gólů. Je to radost na něj koukat.

I vaše lajna s Kanem a Donskoiem docela válí. Nedělalo vám problém si zvykat zase na roli centra?

Když jsem hrál v útoku s Couturem, tak jsem stejně chodil na všechny buly. Nebyl jsem úplný centr, ale po vhazování musíte chvíli zůstat na tom středu... Mně to teď vyhovuje, ty góly dáváme a trenér nás nechává hrát proti nejlepším řadám soutěže. Věří nám.

To ale i dalších vašim krajanům v týmu Radimu Šimkovi a Lukáši Radilovi. Kdysi vedl DeBoer na Floridě dokonce sedm českých hráčů. Je znát, že má Čechy v oblibě?

Já tu ještě zažil Martina Havláta, ale teď po pěti letech tu konečně zase někdo je. Šíma byl v AHL celou minulou sezonu a teď dva měsíce jen makal a nevěděl, kdy tu šanci dostane. Už to pro něj bylo dlouhé, ale dočkal se a hraje výborně. Ráďa taky, ten hned přišel a vyhrál nám i pár zápasů, když dával rozhodující góly. Oba jsou součástí toho, že se nám teď daří.