ŠKORPILŮV ZÁPISNÍK: Nedvěd měl vhodné podmínky od prvopočátku. Manažer by měl být fotbalový táta

Renomovaný manažer Pavel Paska se nechal slyšet, že talent není rozhodující. Má pravdu, pokud to chápeme tak, že mluví o samotném talentu. Protože k jeho rozvinutí je třeba odpovídajících podmínek a přiměřeného prostředí. Třetím nezanedbatelným faktorem je, jaký má hráč zájem, ctižádost, pracovitost.

Tím pak dáváme za příklad Pavla Nedvěda, který díky pracovitosti využil svého talentu zdá se do maxima. Jenže on měl i vhodné podmínky, a to od prvopočátku. Když hrál za dorost Plzně, tak bydlel u trenéra Žaloudka a ten s ním dělal i úkoly do školy. A mně jej při první vhodné příležitosti doporučil do československé dorostenecké reprezentace. Přes působení v Dukle a Spartě výkonnostně dozrál pro angažmá v Itálii.

Pavel Nedvěd využil svůj talent na maximum.

Vlastimil Vacek, Právo

Existuje samozřejmě protipól, a to je kategorie promrhaný talent. Takových jsou kvanta, protože jako limitující se ukázala morálka a mentalita. Hráč se pohybuje ve výchovném prostředí rodičů, trenérů, manažerů a někdy není jednoduché dosáhnout jednotného výchovného působení. Zvláště když jde o to, aby hlavní roli hrála sportovní stránka a ne peníze.

Z padesáti hráčů TOP žebříčku se 21 snaží svůj talent rozvinout v zahraničí. 6 v Anglii, 5 v Itálii, 4 v Rakousku, 3 v Německu, 2 v Nizozemsku a Václav Dudl hostuje ze Sparty v Trnavě. Platini kdysi prohlásil: Nevidím jediný důvod, proč by mladí hráči měli odcházet z Francie do fotbalové akademie v Anglii. Pohlavek od táty pokládal za výchovně účinný, neb ještě netušil, že sem z Ameriky dorazí „musíte jen pozitivně".

Na to, co je dobře, není návod, protože to je individuálně u každého hráče jinak. Proto by jeho manažer měl být fotbalový táta, který se snaží o to, aby hráč byl v prostředí, kde má zajištěn kvalitní tréninkový proces, ale hlavně, kde bude hrát dostatek přiměřeně kvalitních zápasů. Protože zápasové zkušenosti jsou naprosto nezastupitelné a nenahraditelné. Aby nezůstalo jen u hodnocení, že hráč získal spoustu životních zkušeností a naučil se cizí řeč. Protože vítěz žebříčku David Heidenreich z Atalanty Bergamo říká: Abyste v neděli mohl vůbec hrát, musíte na tréninku jezdit a dřít a vše dělat minimálně na 110 %.