Finále pohledem trenérské legendy: Když Japonka nasadila poker face, bylo zle...

Co mohla Kvitová ve finále udělat lépe?

„Šance to byla ohromná. Měl jsem pocit, že Petře to osud vrací za to neštěstí se zraněním. Nahrával jí už super los. Když měla poprvé proti Collinsové nějaký problém, tak se zatáhla střecha. Vypadalo to moc nadějně. S Kvitovou totiž hrajete a vůbec nezáleží na vás, jak to dopadne. Buď to neomylně dává na lajny, nebo tam přijdou slabší chvilky, nevynucené chyby... Jenže Ósakaová je a asi i dál bude zatraceně dobrá."

O zlomových momentech zápasu

„Ze stavu 3:5 a 0:40 uhrála Petra pět gamů v řadě. Za stavu 1:0 ve třetí sadě si Ósakaová pořád nevěřila. Tam to chtělo uhrát brejk. Japonka druhý set odehrála v obrovských emocích, po každém zkaženém míči v závěru se vztekala. Ve třetím setu tam ale zase šoupla ten poker face. Všechno to bylo o hlavě, protože jinak je to skvělá atletka. Když tam pak míče zabíjí a dává esa, tak je velice těžké proti ní hrát."

Česká tenistka Petra Kvitová a její hodnocení finále Australian Open

sntv

O celkové úrovni finále

„Když si vezmete loňský duel o titul mezi Wozniackou a Halepovou, tak tohle byl úplně jiný tenis. Obě letošní finalistky mají zabijácký instinkt, umějí si samy udělat body, ale taky obě neumějí moc bránit. První set to možná celé rozhodl. Petra v něm hrála velmi dobře a obě hráčky si vyhrávaly svá podání. Na ženské poměry bylo strašně malé množství brejků. Po takovém finále utichnou kritiky, že holky musejí hrát jen na dva vítězné sety."

V čem měla Kvitová nevýhodu

„Když projdete turnajem bez ztráty setu, aniž by měl na vás někdo vůbec šanci, a pak přijde první boj, tak je to problém. Japonka si tím prošla už ve třetím kole, kdy utekla ze stavu 5:7 a 1:4. To už byl skoro ztracený zápas. A tříseťák hrála taky v semifinále s Karolínou Plíškovou."

O zlepšení Kvitové

„Petra si musela strašně máknout. To je skvělá vizitka pro jejího kondičního kouče Davida Vydru. V osmadvaceti letech takhle změnit postavu, to je hrozně obtížné. Po loňském roce, kdy se jen dvakrát dostala do třetího kola grandslamu, jsem si myslel, že je až moc zvyklá na to, že ji na těch menších turnajích Jiří Vaněk koučuje na kurtu. Plně toho využívala a hodně jí to pomáhalo. Zdálo se mi, že při grandslamech je pak ten problém, že ji Vaněk nemůže usměrnit. Proto je tak strašně důležité, že po dlouhé době, poprvé od roku 2014, uhrála finále."

O nové světové jedničce

„Japonka je pro celý ženský tenis hrozně důležitá, to je rozená šampionka. Ona si dokáže pomoct esem, bekhend má téměř neomylný a forhend hraje z pravé nohy, což má velikou výhodu, protože soupeřka neví, kam ten míč půjde. Když hrajete z otevřeného postavení forhend z pravé nohy, je to nečitelné. Ale taky má v jednadvaceti ještě obrovské rezervy, může hodně zlepšit druhý servis. Pro ženský tenis je Ósakaová na prvním místě skvělá zpráva."

Sesadí Japonku Češky?

„Petra i Karolína Plíšková nám dělají neuvěřitelnou reklamu. Mít dvě hráčky do pětky je skvělé. Když takhle hrály třetí Mandlíková a pátá Suková, tak většinou měly smůlu, protože nad nimi byly Evertová a Navrátilová... Teď je ale špička široká. Kdyby vyhrála Kvitová, tak by to byla devátá hráčka, co od Austrálie 2017 vyhrála grandslam. Tím, že po úspěchu na US Open znovu vyhrála Ósakaová, má celý ženský tenis zase lídra. I když teprve jednadvacetiletého... Proto si taky myslím, že v Paříži nevyhraje."