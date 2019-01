ŠKORPILŮV ZÁPISNÍK: Světová Tipsport liga na Maltě? Zoufalá snaha udržet ji při životě

Minulý zápisník měl také odezvu, že důchodce má čas, tak píše. Nepochybně bylo autorem myšleno, že bláboly. Největší urážkou to bylo pro můj diář, přeplněný akcemi, kterých se mám zúčastnit a kde své aktivity škrtám a přepisuji do dnů následujících.

Stále jsem činný v FC Hradec a tak jsem byl na třech utkáních Tipsport ligy v Horních Počernicích. I tam došlo na Zápisník, kdy mě slovutný manažer nařkl, že chválím Plzeň, kde za úspěchy stojí rozhodčí a Berbr. Takže ani on mé psaní nepochopil, protože jsem cílil hlavně na sebe, když jsem chválil rozhodnutí Luboše Kozla, že v Plzni nepřijal angažmá a to slovy: Ti se můžou jenom horšit. A znovu opakuji, že to, jak dlouho se drží na vrcholu našeho klubového fotbalu, je obdivuhodné a Sparta může naříkat jen sama nad sebou. Kritériem pravdy jsou výkony na hřišti a Plzeň to dokázala v evropských soutěžích nepopiratelně.

Tipsport liga dosáhla světovosti. Finále se hrálo na Maltě a navázalo na jihoamerické finále River Plate - Boca Juniors, které se hrálo ve Španělsku, a italský Superpohár Juventus - AC Milán hraný v Saúdské Arábii v Džiddě. Ve skutečnosti je to zoufalá snaha udržet Tipsport ligu při životě. Ve skupinách je odehráno za dva týdny a z prvoligových týmů je zájem stále menší. Tak se nasadilo lákadlo, že vítěz letí na Maltu. Jenže to má háček, že je to akceptovatelné jen pro týmy, které z různých důvodů nemají zahraniční soustředění předem zajištěno. A těch je minimum.

Když jsem hledal termín pro setkání se svým bratrem a nemohli jsme ho najít, tak jsem byl nazván činorodým staříkem. Tím, který trpí neúctou k člověku, profesi, stáří a ve sportu potažmo k soupeři. Takže hokejové derby Hradec - Pardubice je provázeno za mé přítomnosti transparenty zesměšňující hokej v Pardubicích a fyzickým napadením trenéra soupeře. Napadlo někdy někoho, že bez tohoto soupeře by se zápas nehrál? Má nás snad ukonejšit, že úpadek morálky je celosvětový a že ve stejné době se Jiří Skalák podílí na výhře Millwallu nad Evertonem v FA Cupu 3:2 a titulek k zápasu zní: Řežba v Londýně. Ne na hřišti, ale mezi příznivci obou klubů.

Proto balzámem na duši byla o den později ve filharmonii baletní klasika Labutí jezero s romanticky podmanivou hudbou Čajkovského v podání Severočeského divadla Ústí nad Labem. Jedním slovem nádhera! Aranžmá, kostýmy, baletní výkony, které lze přirovnat k vrcholným sportovním. Oprávněný aplaus vestoje. Protipól urážek ze sportovních kolbišť.