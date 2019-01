Plzeňský boss Šádek: Krmenčík? Už žádnou další eskapádu!

Na kolik sezon Liga mistrů Plzeň zabezpečila?

Poměrná část šla na prémie, na výjezdy a další výdaje. Nicméně si myslím, že Viktorka je na nějaký rok zabezpečená. Do každé sezony jsme šli s tím, že musíme generovat peníze z evropských pohárů. Nyní je situace malinko osvobozující, bez nože na krku. Není to ve stylu musíme, nýbrž chceme.

Tým si s nožem na krku uměl poradit. Nezpohodlní?

Finanční polštář je na jednu stranu příjemný. Víte, že když se něco stane, máte kam sáhnout. Nicméně mě neuklidňuje. Je třeba na něj nesahat, vydělávat dál. Být úspěšný není jenom o penězích, ekonomický zisk je u mě podřazen sportovnímu úspěchu. I když přiznávám, že bylo příjemné, jak to tam na konci skupiny Ligy mistrů naskakovalo.

Radost fotbalistů Viktorie Plzeň.

Bude se Plzni díky rekordním příjmům lépe konkurovat ekonomicky mnohem silnějším Slavii a Spartě?

Sportovně s nimi vyrovnaní jsme, ekonomicky jde o jiné světy. My si jdeme svojí cestou. Už předloni jsem říkal, že jedou dva tanky, rudý a sešívaný, a my za nimi běžíme s klackem. Teď je další sezona, rozpočty Sparty a Slavie jsou znovu úplně jinde než ten náš. Konkurencí jsme pro ně ale pořád.

Přece jen, neznervózňuje vás ta ekonomická propast?

Nevím, jestli se dá investovat ještě víc, než tyto dva kluby investují. Tuzemský trh je nastavený až nezdravě, co se týká nakupování hráčů, jejich platů. Peníze ale vždycky úspěchy nepřinesou, je potřeba s nimi dobře nakládat. Musíte svému řemeslu rozumět, k tomu mít i štěstí. Jasně, není příjemné chtít vyhrát závod a přitom vědět, že máte o polovinu slabší auto. Pokud ale posadíte do seberychlejšího vozu řidiče, který neumí řídit, pojede hůř než já se slabším autem. Pořád si myslím, že Viktorka je v určitých věcech schopná ekonomický deficit stahovat.

Čím konkrétně?

Ať už jde o osobu trenéra Vrby, kvalitu hráčů, celkové fungování klubu. Pozor, tím vůbec neříkám, že na Spartě nebo na Slavii pracují špatně. Pracují jinak, mají jinou filozofii. Zatím se dá říct, že naše cesta fungování klubu je správná. Jde o to, jestli lze vyhrávat ligu každý rok. Ale říkám: už osm let se s námi kluby z Prahy perou. A myslím, že se budou prát dál. Bez ohledu, jaký zvolí metr na investice a platovou politiku. My ho určitě měnit nebudeme.

Generální manažer fotbalové Plzně Adolf Šádek během soustředění Viktorie ve španělské Esteponě.

I proto jste nešli v souboji se Slavií o příbramského Matouška za hranu?

Fotbal se dá opravdu hrát jen v jedenácti lidech. Musíte si vždycky říct: mám sice dost peněz, ale kolik sním řízků k obědu? Dva, tři? Nesním jich přece dvacet. Můžete si koupit cokoli, což ale ještě neznamená, že když to koupíte, že jste udělal dobře. Na Matouška jsme nedosáhli, byť jsme nabízeli nadstandardní sumu, která neodpovídala realitě. Nebyl jsem ochotný jít přes závit dvakrát. Jednou jsem ho přetočil, ale strhnout jsem ho nehodlal.

V něčem se přece Viktoria změnila. Narušili jste česko-slovenskou cestu, přivedli jste tři zahraniční hráče (Ekpai, Kayamba, Beauguel). Tedy plzeňský bod zlomu?

Tuzemský a slovenský fotbal už nenabízí tak širokou škálu hráčů. Trh už není jen o nás a Spartě, nýbrž také o Slavii, silnější je Ostrava. Museli jsme reagovat. Držíme se však zásady, že bereme zahraniční hráče, kteří mají zkušenost s českou ligou. I pro Plzeň tedy nastala doba, kdy nemůže jít striktně česko-slovenskou cestou.

Proč myslíte?

Také Viktorka se musí učit být mezinárodní, jinak by zůstala jen malou Plzní. Musíme být víc evropští. Jsem rád, že klub dospěl do fáze, že pro cizince nejsme uzavření.

Michael Krmenčík nakonec nepřestoupil.

Naopak směrem ven vypadá, jako byste vyhlásili embargo na velké přestupy. Útočníka Krmenčíka jste neprodali před rokem, následně ani v létě, byť ve vzduchu lítala suma 200 milionů korun. A ani teď, kdy ho dva měsíce od operace vazu v koleni chtěly koupit Bruggy. Byl transfer do Belgie reálný?

Byl blízko i daleko zároveň. Vnímali jsme zájem Brugg, Míša a jeho agent byli přesvědčeni, že jde o správný krok. My už tolik ne. Nepředpokládal jsem, že po dvou měsících od operace budeme s někým licitovat. Ale slíbil jsem hráči, že v případě nabídky mu umožníme jednat.

Brzy byl ale Krmenčík zpátky u týmu.

Nabídka byla v prvopočátku zajímavá, na zraněného hráče nebývale. Ale poté se záležitost neubírala cestou, jakou jsme si s majitelem představovali. Míšovi jsem zavolal, ať se vrátí, Belgičanům jsme oznámili, ať se ozvou, až bude zdravý a bude hrát. Jestli si mysleli, že koupí levně něco poškozeného, tak se spletli. Tohle není v souladu s naší koncepcí.

Šli s cenou rapidně dolů?

Já si konečnou částku vlastně ani nepředstavoval, protože prodávat zraněného mi nedává smysl. Proč se hráče zbavovat, pakliže jsem ho neprodal, když byl zdravý, na vrcholu? Mohl jsem za něj ekonomicky zajímavě utržit. Po Lize mistrů jsme ale ekonomicky zdraví, nemáme potřebu ho prodávat o to víc.

Patrik Hrošovský z Viktorie Plzeň v souboji s útočníkem AS Řím Patrikem Schickem.

Začne tedy Krmenčík příští sezonu v Plzni?

Vysvětlil jsem jemu i jeho agentovi, že další takovou eskapádu už absolvovat nebudeme. Uzdraví se, nastoupí, a až přijde jeho okamžik, budeme případně jednat o jeho prodeji. Do té doby si musejí zájemci nechat zajít chuť. Výprodej v Plzni se rozhodně neočekává. Jestli si někdo myslí, že si levně pořídí naťuklý banány, ať na to zapomene.

Když si Krmenčík na podzim přetrhl vaz v koleni, vyčítal jste si, že jste ho v létě neprodal?

Ani vteřinu. Jsem přesvědčený, že šlo o správné rozhodnutí, byť se někomu nemuselo líbit. Nechtěli jsme Plzeň a její fanoušky připravit o kvalitního hráče v důležitém období. Míša možná chvíli naštvaný byl, ale odeznělo to. Čas jeho zahraničního angažmá určitě přijde.

Takový balík za něj už nemusíte nikdy dostat.

Měli jsme zajištěnou účast ve skupině Ligy mistrů, prodat nejlepšího střelce s vynikající formou by byl vůči městu i všem v klubu špatný signál. A že přišlo zranění? Tak to prostě v životě i ve fotbale chodí. Michal sám ještě ukáže, že cena, která se kolem něj točila, nemusela být konečná. Když ho vidím, anabáze z Brugg ho náramně posílila, bude ještě silnější.

Toto Krmenčíkův manažer jistě nechce slyšet.

Nejsem tu od toho, abych se staral o pocity agentů. Jsem zodpovědný majiteli, městu, klubu, s hráči mám nějaký vztah. Se vší úctou a respektem k agentům podepisuji se pod tvrzení Tomáše Rosického, že při transferu musejí být spokojeni všichni. Nemůže si jeden z nich připadat jako osel. Pro mě je důležité, aby z obchodu profitoval v první řadě klub, potom hráč, až potom ostatní. Není to přece jenom o penězích. Znovu opakuji, pro Plzeň je prvořadá sportovní stránka!

Jste v tomto neústupný. Před časem jste neprodal slovenského útočníka Ďuriše do Montpellieru, což nesl nelibě.

Než se zabývám otázkou peněz, položím dotaz trenérovi, jestli si dovede bez dotyčného hráče představit sestavu. A zda jsme v daný okamžik schopni sehnat adekvátní náhradu. Až budeme prodávat hráče z nutnosti zajištění ekonomického chodu klubu, pak to bude jiná otázka.

Po vynikajícím podzimu se neustále spekuluje o odchodu záložníka Patrika Hrošovského? Připouštíte, že mu dáte zelenou?

Patrik stoprocentně stráví jaro v Plzni. I kdyby čert na koze jezdil. Nabídky na něj jsem si přečetl jen v periodikách, k nám nedorazila žádná.

Žádná konkrétní?

Žádná. Je to v rovině, kdy se testuje. Co by, jestli, když. Pracujeme koncepčně, takže jestli si někdo myslí, že mi pár hodin před uzavřením přestupového okna pošle číslo, já z nabídky omdlím a podepíšu to... Bez toho, abych mohl doplnit naši soupisku... Zástupci hráčů mě už znají, museli by mě chytnout na sále pod narkózou. Uměl bych si představit, že by Patrik za nadstandardní částku odešel, ale nedokážu si představit, že ráno přijdu k trenérovi do kanceláře a oznámím mu: Tréňo, Páťa je pryč, nikdo za něj nepřijde.

Manažeři vás asi nemají moc v lásce.

Nemají mě asi rádi. Ale obě strany tady nejsme pro to, abychom se milovaly. Musíme respektovat práci druhého. Já respektuji, že vytvářejí hráčům servis, starají se o ně. Agenti zase musejí respektovat, že já v první řadě hájím zájmy klubu a jeho fanoušků. Svoji práci nedělám, aby mě měl někdo rád, ale abych byl přesvědčen, že jsem udělal to nejlepší pro klub.