Evropské móresy v NHL? Všechno špatně. Kanadský cholerik se po Jágrovi s Hertlem obul i do Mrázka a spol.

V pětaosmdesáti letech je to pořád čipera. Co řekne, to zazvoní. Názory Kanaďana Dona Cherryho na NHL mají v zámořském hokejovém světě stále ohlas, i když jsou často extrémní. Bez extravagantního komentátora v komických oblecích by populární pořad Hockey Night in Canada neměl ten správný říz.

Minimálně od Série století 1972 si málokdo za oceánem dovolí pochybovat, že také v Evropě hrají vynikající hokejisté. Cherry však i po pádu železné opony mnoho let odmítal připustit, že vyslanci ze starého kontinentu přinášejí NHL něco dobrého.

Když ikonický útočník Toronta Wendel Clark na začátku devadesátých let opakovaně namlátil Slávovi Fetisovovi, Cherry burácel nadšením.

„Wendel ho nechtěl zranit, jen praštit. Tihle Rusové se ale nedovedou prát, nevědí totiž jak. Takže radši někoho píchnou hokejkou," hřímal Cherry, který nemá rád novoty a frajeřinky.

Utahoval si z Jágra i Hertla

Sluší se ale připomenout, že to není nějaký jouda z ulice. V NHL sice odehrál jen jediný zápas za Boston, ten pak ale v sedmdesátých letech koučoval pět sezon s nemalými úspěchy. Dvakrát hráli pod jeho vedením Bruins finále Stanley Cupu, v roce 1976 pak dokonce Cherry získal Jack Adams Award pro nejlepšího kouče NHL.

V současnosti už je ale jeho pohled na hokej považován za nemoderní a zpátečnický. Ale vždy sžíravě kritický. Jeho mnohdy cholerické výlevy jsou každopádně zábavné.

Kvůli netradiční oslavě gólu se Cherry opřel do Alexe Ovečkina, za působivou kličku káral nováčka Tomáše Hertla a pár let předtím zase kritizoval salutování Jaromíra Jágra, kterému posměšně přezdíval ‚Jamiiiee...'

Don Cherry (vlevo) a oblek k svátku Sv. Patrika.

Profimedia.cz

Když slavil slovenský útočník Žigmund Pálffy gól polibkem na ústa spoluhráče Travise Greena, šly na Cherryho mdloby. „Vím, že hráči, kteří nosí plexisklo, jsou slečinky, ale tohle už je trochu moc..."

Naposledy se Cherry obul do kreativních oslav, kterými se snaží bavit své fanoušky hokejisté Caroliny. Příznivci Hurricanes v této sezoně po výhrách nespěchají na parkoviště vedle PNC Areny, ale čekají v ochozech, co pro ně hráči přichystají.

Hokejisté Caroliny baví diváky netradičními pozápasovými oslavami.

Karl B DeBlaker, ČTK/AP

„Bavili jsme se s koučem Brind'Amourem a on nechtěl, abychom dělali to, co ostatní týmy, které jen zvednou hokejku a jde se z ledu. Tak vymýšlíme něco zábavnějšího a snažíme i pár věcí změnit," řekl pro Sport.cz brankář Caroliny Petr Mrázek.

On i jeho parťáci se opravdu snaží. Občas padají jeden po druhém na led jako domino, podruhé si některý z nich sundá přilbu a pošle ji do chumlu hráčů, kteří jdou k zemi jako kuželky. Pak zase imitují baseballový zápas a jejich rejstřík ještě zdaleka není vyčerpán.

Co na to Cherry?

„Brind'Amour je dobrý trenér, ale tihle kluci jsou banda pitomců. Nechápu, že to jiní komentátoři neřeknou nahlas," čílil se matador, jemuž se absolutně nelíbí manýry převzaté z evropského fotbalu. Ostentativní oslavy gólů, děkovačky fanouškům, to vše by nejradši z NHL vymýtil.

„Nechápu, že se toho účastní také Justin Williams," vyčinil i sedmatřicetiletému kapitánovi Hurricanes.

Je trochu zvláštní, když se výstřední oslavy nelíbí člověku, který se do televizního studia pravidelně obléká jako klaun. Jeho rozsáhlá sbírka obleků zahrnuje květinové a zvířecí vzory vyvedené v těch nejkřiklavějších barvách.

Don Cherry svým oblekem vždy vyčnívá.

Profimedia.cz

Cherryho můžete mít rádi, nebo ho nesnášet, ale nejde ho moc ignorovat. Jeho vidění kanadského národního sportu je možná považováno za přežité, v zámoří se ale najde stále ještě dost lidí, kteří mu naslouchají.

I pro ně bude vždy nejlepší hokej, jaký se hrával za ‚starých dobrých časů', kdy se nikomu o zástupech Evropanů v NHL ani nesnilo.