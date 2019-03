ŠKORPILŮV ZÁPISNÍK: Prožitek z fotbalu se vytrácí, protože si s námi pořád někdo hraje

Každý den má půvab nejeden. Týden od posledního Zápisníku jsem započal návštěvou Verdiho opery La traviata v podání Jihočeského divadla. Byla to první liga, a tak Budějovicím přeji i tu hokejovou, když po přestěhování Mountfieldu do Hradce chodí na jihu Čech úctyhodné návštěvy i na tu druhou. Postup do fotbalové první ligy jim mohu přát jen ve spojitosti s postupem Hradce, protože na tiskové konferenci FC Hradec Králové jsem musel poopravit novinářský názor, že se u nás o postupu nesmí mluvit.