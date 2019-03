ŠKORPILŮV ZÁPISNÍK: Boj o titul se Slavií? Více dramatičnosti se mi jeví v souboji Plzně se Spartou

Postup Slavie přes prodlouženou odvetu proti Seville byl famózní svoji dramatičností a nasadil vysoko laťku pro o víkendu hrané zápasy. Laťku náročnosti pro překonání soupeře českému fotbalu nasadil i páteční los. A je to do třetice. Reprezentaci pod bývalým trenérem Slavie Šilhavým čeká v pátek evropská kvalifikace v Anglii a následně výjimečné měření sil s Brazílií.

V Lize mistrů se mezi posledních osm mužstev kvalifikovalo anglické kvarteto obou Manchesterů s Tottenhamem a Liverpoolem. A když Slavii byla přisouzena londýnská Chelsea, stala se Slavia reprezentantem naší ligy oproti zdá se té nejkvalitnější anglické.

Dramatičnost nepostrádal ani televizní zápas Teplice-Plzeň. Hosté vysoko zvítězili ve všech statistických ukazatelích, byli výrazně lepší v držení míče, v počtu střel 10:2 a rohových kopů 9:2. A protože jim střely létaly někdy i velmi těsně okolo tyčí domácích mimo a jen jedna zapadla do branky, prohráli 1:2.

Guélor Kanga ze Sparty a Roman Hubník z Viktorie Plzeň.

Vlastimil Vacek, Právo

Docent Choutka na FTVS v Praze říkával: Nic netrvá věčně, ani láska k jedné slečně. A tak nelze ani do nekonečna vyhrávat 1:0, protože jednou o chloupek nedosáhl na centrovaný míč Hubník, a podruhé Plzeňští vzorově zaspali precizně rozehraný trestný kop zakončený gólem Moulise, který nahrával i na první gól. Ve finále se tedy do výsledku promítlo to, že levá strana Teplic dvakrát až do gólu přehrála tu pravou hostí.

Prořídlé ochozy napovídaly, že oproti zápasu Plzně na Spartě bude tentokrát v hledišti klid.

A v té souvislosti můžu nechápavcům dovysvětlit, proč to bylo na Spartě obžalobou státu, jak bylo psáno v minulém Zápisníku. Reprezentanti státu jsou totiž zákonodárci, a ti v parlamentu místo práce vymýšlejí za pomoci médií hlavně nové a nové kauzy.

V úvodu zmíněná dramatičnost se nepotkala s pochopením hned ve dvou ligových zápasech, které skončily 0:0. Střely na branku v Uherském Hradišti proti Jablonci se zadrhly na stavu 2:2. Na Bohemians v utkání s Opavou to konto bylo 3:1.

Jan Žídek z Opavy a David Puskáč z Bohemians v akci během utkání nejvyšší soutěže.

Ondřej Deml, ČTK

Při pohledu na tabulku se mi jeví více dramatičnosti v souboji Plzně se Spartou o druhé místo než v souboji se Slavií o místo první. Střet dvou uchazečů o Evropskou ligu mezi Libercem a Zlínem skončil 1:0 asi zákonitě.

Vyplývá to z celkového skóre Liberce 26:22, když méně gólů vstřelili jen hráči Bohemians a Dukly. A naopak méně gólů než Liberečtí dostaly jen Slavia a Sparta. Je to čítanková ukázka protikladů, kdy se v analýze příčin často objevuje slůvko kdyby.

Ve výše popsaných zápasech, které nás čekají, se často v různých souvislostech hovoří a píše, že je to za odměnu. Někdy však co je jednomu za odměnu, je druhému za trest. Tak se nechme překvapit.